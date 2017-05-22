Президент Азербайджана принял делегацию ОАЭ (ФОТО) (версия 2)

22 мая 2017 20:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.

С удовлетворением вспомнив последнюю встречу с шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном, Президент Ильхам Алиев отметил, что в последнее время обе страны добились большого развития в области укрепления дружественных, братских связей и сотрудничества. Констатировав высокий уровень и динамичное развитие связей между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, глава государства подчеркнул, что сотрудничество в политической, экономической, торговой и других сферах развивается в очень позитивном направлении. Коснувшись вчерашней встречи с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайяном, Президент Ильхам Алиев расценил эту встречу как показатель большого взаимного внимания к развитию двусторонних связей между двумя странами и сказал, что визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Абдаллы бен Заеда Аль Нахайяна в Азербайджан также является важным шагом с этой точки зрения.

Шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян передал Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу приветствия руководства ОАЭ. Отметив, что гордится развитием двусторонних связей, гость подчеркнул важную роль лидерства Президента Ильхама Алиева в расширении этих связей.

На встрече было отмечено, что число туристов, приезжающих из ОАЭ в Азербайджан, значительно увеличилось, подчеркнуто, что это является показателем спокойствия и гостеприимства в Азербайджане.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами в области транспорта, экспорта-импорта, торговли, туризма, реализации различных инфраструктурных проектов и в других сферах.

Глава государства выразил признательность за приветствия руководства Объединенных Арабских Эмиратов и просил передать его приветствия руководству ОАЭ.

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