Закрытие ВАК недопустимо - азербайджанская диаспора Турции

БАКУ /Trend/ - Действующие в Турции азербайджанские диаспорские организации с обеспокоенностью встретили решение об аннулировании Верховным судом России регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), говорится в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой, распространенном во вторник.

В сообщении говорится, что диаспорские организации в обращении осудили решение Верховного суда РФ.

Представители диаспоры отметили, что в регионе всегда была солидарность между Азербайджаном, Турцией и Россией и сегодня эти отношения продолжаются, Азербайджанское государство всегда учитывало стратегические интересы России в регионе, оказывало поддержку в развитии отношений плодотворного сотрудничества в рамках международных организаций.

В обращении также говорится, что аннулирование регистрации ВАК, являющейся организацией единства и солидарности азербайджанцев, неприемлемо, и содержится требование скорейшей регистрации ВАК как справедливого шага с российской стороны.

Отметим, что 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)