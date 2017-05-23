В Батуми прошла встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции

БАКУ /Trend/ - В Батуми прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, региональная безопасность и другие вопросы.

Решительно осудив произошедший в Манчестере теракт, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что Азербайджан демонстрирует очень жесткую позицию против терроризма.

Убийство мирных людей является угрозой, направленной на нарушение стабильности и мира, сказал министр, добавив, что все государства должны сообща бороться с терроризмом.

Министр обороны Фикри Ишык также довел до внимания, что Турция ведет борьбу с терроризмом.

Министр обороны Грузии Леван Изория отметил, что Грузия решительно осуждает террор.

(Текст: Кямаля Сеидова)