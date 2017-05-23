Место проведения Исламских игр определяется готовностью страны к таким мероприятиям - депутат

БАКУ /Trend/ - Место проведения Исламских игр определяется готовностью страны к таким мероприятиям, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По его словам, в Азербайджане не впервые проводятся спортивные игры и международные спортивные соревнования.

«В Азербайджане построены отвечающие современным требованиям спортивные объекты. Страна не раз принимала у себя международные спортивные соревнования. Сегодня Азербайджан известен в мире как авторитетная спортивная страна. Выделение государством больших средств на инфраструктуру создало идеальные условия для проведения в Азербайджане такого престижного мероприятия, как Игры исламской солидарности, и привлечения большой зрительской аудитории. В рамках Игр в Баку были организованы Дни культуры девяти исламских государств», - сказал депутат.

Мирзазаде добавил, что эти Игры показали высокий авторитет Азербайджана в мире. По его словам, завоевание Азербайджаном 75 золотых медалей на Играх показало, что в стране созданы прекрасные условия для развития различных видов спорта.

Депутат напомнил, что если в проведенных в 2013 году III Играх исламской солидарности в Индонезии обладателями медалей стали 23 страны, то на IV Играх исламской солидарности в Баку медали завоевали 40 государств. В Индонезии 18 стран завоевали золотые медали, в Азербайджане эта цифра достигла 28.

«Граждане иностранных государств высоко оценили Игры, проведенные в Баку, подчеркнули, что Азербайджан определил в мире спортивные стандарты», - сказал Мирзазаде.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. По количеству медалей национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады, завоевав 162 медали, в том числе 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых медалей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)