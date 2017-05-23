Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие во встрече с победителями IV Игр исламской солидарности, тренерами и представителями спортивной общественности (версия 2)

23 мая 2017 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась встреча со спортсменами, победившими в IV Играх исламской солидарности «Баку-2017», их тренерами и представителями спортивной общественности Азербайджана.

Во встрече приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» Мехрибан Алиева и члены семьи.

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече с речью.

Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий наиболее запомнившиеся моменты IV Игр исламской солидарности, в том числе выступления азербайджанских спортсменов.

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