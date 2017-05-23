Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – на первом месте, Азербайджан – победитель

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – на первом месте, Азербайджан – победитель, сказал Президент Ильхам Алиев во вторник на встрече со спортсменами, победившими на IV Играх исламской солидарности, их тренерами и представителями спортивной общественности страны.

"Игры исламской солидарности «Баку-2017» завершились. Азербайджан одержал очередную победу на этих Играх. Сердечно поздравляю всех спортсменов, тренеров, спортивных специалистов с блестящей победой, желаю вам новых побед, новых успехов. Завоевав на этих Играх 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых медалей, наши спортсмены стали первыми в командном зачете. Это – большая историческая победа. Если учесть, что в Играх принимали участие более 50 стран, направивших сюда самых профессиональных спортсменов, то значение этой победы, конечно, возрастает. Разумеется, все мы хорошо знаем, что эта победа была не случайной, так как наши спортсмены уже показали свою силу на различных международных соревнованиях, чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх, и Азербайджан известен как сильное спортивное государство в мировом масштабе. Наши последние достижения также позволяют говорить о том, что эта победа неслучайна. В 2015 году на Европейских играх азербайджанские спортсмены завоевали 56 медалей и смогли занять второе место в командном зачете. В прошлом году на летних Олимпийских играх количество медалей достигло 18-ти. Это – самая высокая цифра в истории нашего участия в Олимпийских играх, и по количеству медалей Азербайджан занял 14-е, среди европейских стран – 7-е, а среди мусульманских стран – 1-е место. То есть, нынешняя победа имеет очень прочную основу и свидетельствует о том, что азербайджанский спорт, Азербайджанское государство развиваются. Потому что только в развитых странах спорт приносит большую победу и государству, и народу. Мы гордимся нашими спортсменами. Еще раз сердечно поздравляю всех наших спортсменов с этой большой победой, желаю им новых успехов. Эти Игры также показывают, что проводимая в Азербайджане продуманная политика приносит свои плоды и в области спорта. Развитие спорта является одним из приоритетов государственной политики в Азербайджане. Предпринятые в последние годы шаги в этом направлении, проводимая политика позволили добиться этого прекрасного результата", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что сегодня спорт занимает особое место в развитии общественных процессов в Азербайджане.

"К спортсменам в обществе проявляется самое доброе отношение. Уважение к спортсменам налицо, каждый патриотически настроенный гражданин Азербайджана приветствует успехи наших спортсменов, гордится ими. Всякий раз, когда поднимается наш флаг и звучит государственный гимн, каждый патриот испытывает чувство гордости. За эти 10 дней наши спортсмены подарили своему народу радость победы. За эти 10 дней азербайджанское общество еще раз продемонстрировало единство, солидарность, патриотизм, зрители, наблюдавшие за соревнованиями с трибун, с большим воодушевлением, большой любовью приветствовали ваши победы, радовались им вместе с вами, делились с вами радостью этих побед. Спорт занимает особое место в общественной жизни любой страны, и развитие спорта сегодня привело к таким прекрасным результатам. Мы по праву гордимся нашими победами, в то же время, уверен, что ваш пример, победы наших спортсменов на этих Играх еще более ускорят в ближайшем будущем приток детей в спортивные секции. Потому что всякий раз после очередной большой спортивной победы мы видим, что число желающих заниматься спортом возрастает, дети, подростки направляются в спортивные секции, хотят стать такими, как вы, походить на вас. Когда молодое поколение, дети видят, что государство ценит спортсменов, награждает их, создает для них все условия, то, конечно, к спорту будет проявляться еще больше интереса. А это в конечном счете послужит здоровью азербайджанской молодежи, народа. Конечно, мы гордимся успехами наших спортсменов, и это приумножает славу нашей страны. Но в то же время не менее важным вопросом является массовость спорта. Спорт – это здоровый образ жизни, и все мы очень хотим, чтобы такой подход в Азербайджане превалировал. Сегодня это так, и государственная политика проводится именно в этом направлении, в то же время ваши победы поддерживают нашу политику", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что проведение этих Игр, конечно, явилось историческим событием для Азербайджана.

"Рад, что все структуры, обусловившие эту победу, приблизившие ее, прекрасно поработали. Как в прежние годы, так и накануне Игр Национальный олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта, федерации, спортивные общества, клубы, тренерский корпус, спортивные специалисты, конечно, спортсмены, служа одной цели, как одна команда, одна семья, сделали возможной эту победу. В отличие от некоторых стран, в Азербайджане все спортивные структуры работают в тесной связи, и считаю, что в основе наших успехов лежит это фактор. Для спортсменов же мы создали все условия. В регионах функционируют около 50 современных олимпийских спортивных комплексов, а в Баку – самые современные и прекрасные спортивные объекты для проведения любых международных соревнований", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Азербайджана также отметил роль Организационного комитета в проведении Игр.

"Хочу особо отметить роль Организационного комитета в проведении Игр. Организационный комитет под руководством Мехрибан Алиевой проделал огромную работу, весь процесс подготовки находился в центре внимания. Организационный комитет принял все необходимые меры вплоть до мелких вопросов, чтобы и для спортсменов, и для гостей были созданы хорошие условия. В нашу страну приехали тысячи иностранных гостей. Я очень высоко оцениваю работу Организационного комитета, и это уже естественное явление, так как под руководством Мехрибан проводится уже третье престижное международное соревнование – в 2012 году на высочайшем уровне был проведен песенный конкурс «Евровидение», в 2015 году – Европейские игры, - это были первые Игры, стандартов Игр еще не было, а на подготовку у нас было всего два года, - и на этот раз Игры исламской солидарности. Конечно, это свидетельствует о том, что Организационный комитет достойно, с честью выполнил свой служебный долг. Хочу выразить признательность всем членам Организационного комитета. Одновременно очень активно работал Операционный комитет. Этот Операционный комитет обеспечил также организацию Европейских игр, нам помогли и зарубежные специалисты. Грандиозными были также церемонии открытия и закрытия Игр. Мне хорошо известно, что Организационный комитет очень серьезно занимался этими двумя грандиозными презентациями. Церемонии открытия и закрытия показывают возможности нашей страны, талант нашего народа. Одновременно они показывают, что Азербайджан и азербайджанский народ привержены своим национальным, религиозным ценностям, берегут их", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что на церемонии открытия Азербайджан продемонстрировал прогрессивность Ислама.

"Показали, что Ислам – это религия науки, культуры, мира, милосердия. Мы показали на церемонии открытия талантливых представителей азербайджанского народа. Мы продемонстрировали всему исламскому миру, всей планете богатую древнюю историю, культуру Азербайджана. В то же время церемония закрытия также показала Азербайджан как прогрессивную, современную страну. То есть, это уникальное единство сегодня превращает Азербайджан в незаменимую страну в мировом масштабе. Мы привержены своим национальным, религиозным ценностям, бережем и будем беречь их. Одновременно мы открыты для мира, современны, развиваемся, и эти важные факторы сегодня, по существу, олицетворяют современное Азербайджанское государство. Мы строим современное государство на глубоких национально-духовных корнях, государство, которым сегодня гордится каждый патриот. В основе наших успехов лежит любовь к Родине, именно это является основным фактором, ведущим наших спортсменов к победам. Мы видели, как радуются спортсмены, радуется наш народ. За эти десять дней мы еще раз увидели, что наш народ, наше общество едины. Нас объединяют наши убеждения, история, взгляды на будущее. Сегодня Азербайджан является страной, заслуживающей большого уважения в мировом масштабе. Азербайджан – страна, достойная огромной симпатии в мусульманском мире", - сказал Президент.

Президент Азербайджана напомнил, что проведенные в Баку Игры являются третьими по счету Играми исламской солидарности.

"Первые Игры состоялись в Саудовской Аравии. Вторые - в Индонезии, а третьи – в Азербайджане. Саудовская Аравия является центром мусульманского мира, Индонезия - крупнейшей в мусульманском мире страной по численности населения. После этих двух ведущих стран мусульманского мира проведение в Азербайджане третьих Игр – хотя они называются четвертыми, но мы знаем, что Игры проводятся лишь в третий раз, - конечно, является свидетельством большого уважения и доверия к нам. В эти дни в ходе общения с иностранными гостями я был очень рад тому, что все они словно хотели донести до меня одну мысль - с чувством большой признательности говорили о профессиональном, превосходном решении организационных вопросов. Это, конечно, очень радует нас. Проведение Игр на таком уровне показывает силу, могущество нашей страны. Показывает, что мы можем организовать на самом высоком уровне любое международное мероприятие, и одновременно применить свои стандарты, и делаем это. Отныне Европейские игры будут проводиться только на основе азербайджанских стандартов. Знаю, что достичь этих стандартов будет сложно", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что и на Играх исламской солидарности Азербайджан продемонстрировал новый поход, применил новые стандарты.

"Конечно, это является признаком нашего уважения к гостям, проявлением ответственности. В это же время, это вообще показывает нашу политику, потому что мы хотим, чтобы любое мероприятие в Азербайджане проводилось на самом высоком уровне. Поэтому наша страна развивается, и все приезжающие в Баку зарубежные гости восхищаются нашим городом. Баку сегодня является одним из красивейших городов мира. Число приезжающих в Азербайджан туристов измеряется миллионами. После этих Игр приток туристов в нашу страну возрастет. Сегодня Азербайджан знают как развивающееся, современное, прогрессивное, сильное государство не только в исламском мире, но и на планете, а победы спортсменов приумножают нашу мощь. То есть это еще нагляднее показывает, что Азербайджан входит в число сильных государств", - сказал Президент Азербайджана.

По словам главы государства, спортивные соревнования, Олимпийские игры, Исламские игры, Европейские игры – это такие мероприятия, где соперничают не только спортсмены, но и страны.

"Порой некоторые структуры, организации затрудняются с установлением первенства в экономической, политической сферах, в области международных отношений, так как должны быть определенные критерии. В спорте же все очевидно. Азербайджан – на первом месте, Азербайджан – победитель. Конечно, эти Игры в то же время усилят исламскую солидарность. Накануне Игр я говорил, что наша основная цель заключается в том, чтобы спортсмены, гости, представляющие мусульманские страны, находились в Баку вместе, знакомились друг с другом, пожимали друг другу руки, чтобы укреплялись дружба, сотрудничество. Так и случилось. Во время соревнований мы увидели, что в некоторых случаях представители стран, не поддерживающих друг с другом тесные политические отношения, поздравляли друг друга, радовались успеху друг друга, пожимали друг другу руки. В этом и заключается историческое значение Игр. Посредством спорта Азербайджан внес дополнительный вклад в проводимую им политику. Потому что наша политика в мусульманском мире заключается в том, чтобы укреплялись единство, солидарность, был положен конец некоторым конфликтам и войнам между мусульманскими странами. Мусульманский мир должен демонстрировать единство. Только в этом случае наши народы смогут жить в будущем спокойно и благополучно. Поэтому уверен, что проводимая нами политика и наш вклад на этих Играх приведут к объединению мусульманского мира", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что, в то же время, Азербайджан является страной, соединяющей мусульманский мир с западным миром.

"Представьте, в течение двух лет в одной стране, в одном городе проводятся Европейские и Исламские игры. В этих Играх участвует более 100 стран. Ни одна другая страна не может похвастаться таким достижением. Мы по праву гордимся тем, что смогли сделать это. Наша страна и в западном, и в мусульманском мире известна как надежный партнер, дружественное и могущественное государство. Хочу отметить еще один вопрос. Наши спортсмены, добившиеся успехов, выросли в период независимости. Многие родились в период независимости, в годы независимости добились этих успехов. Это еще раз показывает, что независимость – самое большое наше достояние. У нашего народа очень большая история. Однако на современном этапе история нашей независимости не столь велика. Мы живем как независимая страна всего лишь 25 лет, но посмотрите, каких успехов мы добились в области спорта, в экономической, социальной и других сферах. Спорт же показывает силу, политику стран, могущество народов. В советское время мы никогда и подумать не могли о том, что азербайджанские спортсмены завоюют столько медалей, одержат столько побед на Олимпийских играх, будут первыми в мусульманском мире, вторыми - среди европейских страна. Все это стало возможным лишь в период независимости. Поэтому эта победа еще раз говорит и свидетельствует о том, что наш народ может успешно развиваться только в период независимости. Азербайджанский народ может стремительно развиваться только тогда, когда наша судьба находится в наших собственных руках", - сказал глава государства.

Глава государства также напомнил, что Азербайджан находится в преддверии дня независимости.

"Через несколько дней отметим День Республики. Эта победа, конечно, является очередным вкладом в нашу независимость, ее укрепление. Одновременно мы находимся в преддверии начала благословенного месяца Рамазан. Считаю естественным то, что Игры исламской солидарности завершились накануне начала праздника Рамазан, причем с большой победой для Азербайджана. Это неслучайно, это – естественно. Возвращаюсь к началу выступления. Все эти победы нам подарили спортсмены. Поэтому я еще раз поздравляю, обнимаю их, желаю им новых побед и успехов", - сказал Президент Азербайджана.