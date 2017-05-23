Президент Ильхам Алиев: Азербайджан посредством спорта внес дополнительный вклад в проводимую политику

БАКУ /Trend/ - Азербайджан посредством спорта внес дополнительный вклад в проводимую политику, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на встрече со спортсменами, победившими на IV Играх исламской солидарности, их тренерами и представителями спортивной общественности страны.

Глава государства отметил, что, эти Игры, естественно, также укрепят исламскую солидарность.

«В преддверии Игр я говорил, что наша основная цель заключается в том, чтобы спортсмены, представляющие мусульманские страны, гости собрались вместе в Баку, познакомились друг с другом, пожали друг другу руки и чтобы укреплялись дружба, сотрудничество. Так и случилось.

На соревнованиях мы увидели, что представители стран, не находящихся в некоторых случаях с политической точки зрения в близких отношениях друг с другом, поздравляют друг друга, радуются успеху друг друга, пожимают друг другу руки. Вот именно в этом и историческое значение этих Игр», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан посредством спорта внес дополнительный вклад в проводимую политику.

«Потому что наша политика в мусульманском мире заключается в том, чтобы укреплялись единство, солидарность, был положен конец некоторым конфликтам, войнам между мусульманскими странами. Мусульманский мир должен демонстрировать единство. Только в этом случае наши народы смогут в дальнейшем жить благополучно и спокойно. Поэтому проводимая нами политика и вклад, внесенный в эти Игры, уверен, приведут к объединению мусульманского мира», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в то же время Азербайджан – страна, объединяющая мусульманский мир с западным миром.

«Представьте себе, что за два года в одной стране, в одном городе проводятся Европейские и Исламские игры. В этих Играх принимают участие более 100 государств. Ни одна другая страна не может гордиться этим успехом. Мы справедливо гордимся тем, что смогли это сделать. Наша страна признана и в западном мире, и в мусульманском мире как надежный партнер, дружественное и сильное государство», - сказал Президент Азербайджана.