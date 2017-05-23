Решение о закрытии ВАК является неуважением к проживающим в России азербайджанцам - азербайджанская диаспора в Египте

23 мая 2017 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская диаспора в Египте распространила заявление в связи с аннулированием регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Как сообщает во вторник пресс-служба Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой, в заявлении отмечается, что отношения между Азербайджаном и Россией всегда были на высоком уровне, плодотворное сотрудничества развивалось во всех сферах.

"Отношения дружбы и взаимопонимания между президентами Азербайджана и России, оказывая существенное влияние на характер двусторонних связей, подняли их до уровня стратегического партнерства", - говорится в заявлении.

Авторы заявления также отмечают, что как при общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, так и при Президенте Ильхаме Алиеве предпринимались все необходимые шаги для сохранения в стране русского языка, культуры, обеспечения деятельности русскоязычных учебных заведений, русских общин и других организаций, обеспечения гражданских прав представителей русских общин, и эта политика продолжается и в настоящее время.

"В России же некоторые антиазербайджанские круги, проармянские силы в госорганах, а также армянское лобби в этой стране продолжают свою провокационную деятельность против Азербайджанского государства и народа. В последнее время еще более отчетливо проявляется деятельность проармянски настроенных лиц в российской системе юстиции. Указанные для закрытия ВАК основания абсолютно субъективны, и этих "доказательств" недостаточно для закрытия какой-либо структуры. Это решение является проявлением неуважения к проживающим в России азербайджанцам и представляет собой ошибочный шаг, который вызовет серьезное недовольство. Мы призываем правительство России не предпринимать необдуманных шагов и не превращать отношения между двумя странами и народами в заложников армянского лобби", - говорится в заявлении.

Отметим, что 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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