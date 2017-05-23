Президент Ильхам Алиев: Организационный комитет IV Игр исламской солидарности под руководством Мехрибан Алиевой проделал очень большую работу

БАКУ /Trend/ - Организационный комитет IV Игр исламской солидарности под руководством Мехрибан Алиевой проделал очень большую работу. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на встрече со спортсменами, победившими на IV Играх исламской солидарности, их тренерами и представителями спортивной общественности страны.

«Особо хотел бы отметить роль Организационного комитета в проведении Игр. Организационный комитет IV Игр исламской солидарности под руководством Мехрибан Алиевой проделал очень большую работу, весь процесс подготовки находился в центре внимания. Организационный комитет до мелочей осуществил все необходимые меры, чтобы были созданы хорошие условия и для спортсменов, и для гостей», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в страну приехали тысячи иностранных гостей.

Президент Ильхам Алиев очень высоко оценил работу Организационного комитета, отметив, что это уже естественно.

"Потому что под руководством Мехрибан Алиевой состоялись третьи международные авторитетные соревнования – в 2012-м году песенный конкурс «Евровидение», в 2015-м году Европейские игры - это были первые Игры, не было стандартов Игр, и для подготовки у страны было всего два года, - и в этот раз Игры исламской солидарности прошли на самом высоком уровне", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Конечно, это показывает, что Организационный комитет выполнил свои должностные обязанности достойно, с честью, отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность всем членам Организационного комитета.

Глава государства также отметил активную деятельность Операционного комитета.

"Этот Операционный комитет обеспечил также организацию Европейских игр, и иностранные специалисты оказывали нам помощь", - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Церемонии открытия и закрытия Игр были грандиозными. Мне хорошо известно, что Организационный комитет очень серьезно занимался обоими грандиозными представлениями. Церемонии и открытия, и закрытия показывают возможности нашей страны, талант нашего народа. В то же время показывают, что Азербайджан и азербайджанский народ привержены своим национальным, религиозным ценностям, берегут их», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, на церемонии открытия мы продемонстрировали прогрессивность исламской религии.

«Продемонстрировали, что исламская религия – религия науки, религия культуры, религия мира, религия милосердия. На церемонии открытия мы показали талантливых представителей азербайджанского народа. Богатую, древнюю историю, культуру Азербайджана продемонстрировали всему исламскому миру, всему миру. Церемония закрытия также представила Азербайджан как прогрессивную, современную страну. То есть, это редкое единство превращает сегодня Азербайджан в незаменимую страну в мировом масштабе», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как сказал глава государства, мы привержены своим национальным, религиозным ценностям, защищаем и будем их защищать.

В то же время, отметил Президент Ильхам Алиев, мы открыты миру, мы современны, мы развиваемся, и эти важные факторы действительно сегодня олицетворяют современное Азербайджанское государство.

"Мы строим современное государство на глубоких национально-духовных корнях, такое государство, что каждый патриотичный человек сейчас гордится своей страной", - сказал Президент Ильхам Алиев.