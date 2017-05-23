Франк-Вальтер Штайнмайер: Германия останется надежным партнером Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Искренне поздравляю вас и народ Азербайджана с национальным праздником – Днем Республики. В этом году наши страны отмечают 25-ю годовщину установления дипломатических отношений. Примерно 200 лет назад первые швабы поселились на территории сегодняшнего Азербайджана. Эти юбилеи придадут нам стимул для развития и расширения отношений между нашими странами. Я приветствую то, что посредством переговоров по новому соглашению о партнерстве Азербайджан готов наладить отношения с ЕС на новой основе. На этом пути Германия останется надежным партнером вашей страны. Передаю вам наилучшие пожелания, желаю азербайджанскому народу полного мира и благополучия, светлого будущего», - говорится в поздравлении Президента Германии.