Азербайджан и Латвия обсудят укрепление межпарламентских связей

23 мая 2017 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Латвия обсудят укрепление межпарламентских взаимосвязей в ходе визита председателя парламента Азербайджана Огтая Асадова в Латвию, сказал Trend во вторник посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.​

По его словам, визит состоится на следующей неделе. Ожидается, что председатель парламента проведет встречу с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, спикером Сейма Инарой Мурниеце, премьер-министром Марисом Кучинским и министром экономики Арвилом Ашераденом.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

Новости по теме
В посольстве Великобритании в Баку будет открыта книга соболезнований
Общество 15:17
Латвия намерена увеличить торговлю с Азербайджаном
Экономика 14:59
Нагорно-карабахский конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании - Федерика Могерини
Нагорно-карабахский конфликт 14:19
Азербайджан в числе самых привлекательных рынков для арабских компаний - отчет
Энергетика 12:59
Кувейтская авиакомпания летом начнет осуществлять полеты в Баку
Бизнес 11:10
Посольство Великобритании поздравило Азербайджан с победой в медальном зачете Игр исламской солидарности
Общество 11:00
В Баку пройдет 55-я Конвенция Всемирного боксерского совета
Общество 08:23
Азербайджан является замечательным соседом Ирана – Рухани
Политика 22 мая 18:56
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения
Общество 22 мая 15:40
Азербайджан - важный и надежный партнер Европарламента - глава комитета
Политика 22 мая 14:27
Европейские сны или преднамеренное вранье И.О. министра иностранных дел Армении Налбандяна?
Нагорно-карабахский конфликт 22 мая 11:41
Один из самых известных радиоведущих США поделился впечатлениями о Баку и азербайджанцах
Политика 22 мая 11:24
Азербайджан помогает США в сохранении тысяч рабочих мест - посол
Экономика 22 мая 11:22
Азербайджан и НАТО укрепляют сотрудничество
Политика 20 мая 14:12
Азербайджан и Румыния обсудят расширение сотрудничества в области образования
Общество 19 мая 17:44
США и Азербайджан обсудили возможности расширения бизнеса
Экономика 19 мая 12:16
Арабский исследовательский центр поможет разработать для Азербайджана исламские финпродукты
Бизнес 18 мая 18:04
Президент Армении пожаловался на успешную антиармянскую деятельность Баку
Политика 18 мая 12:57