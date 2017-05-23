Азербайджан и Латвия обсудят укрепление межпарламентских связей

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Латвия обсудят укрепление межпарламентских взаимосвязей в ходе визита председателя парламента Азербайджана Огтая Асадова в Латвию, сказал Trend во вторник посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.​

По его словам, визит состоится на следующей неделе. Ожидается, что председатель парламента проведет встречу с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, спикером Сейма Инарой Мурниеце, премьер-министром Марисом Кучинским и министром экономики Арвилом Ашераденом.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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