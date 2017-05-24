В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Служитель двух святынь, Король Саудовской Аравии Салмань бин Абдул-Азиз аль-Сауд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев. От имени народа и Правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Правительству и народу братского Азербайджана - устойчивого развития и процветания", - говорится в поздравлении.

Король бельгийцев Филипп поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Ваше превосходительство, передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Национального праздника - Дня Республики, желаю благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Король Швеции Карл Густав поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Уважаемый господин Президент, передаю Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а азербайджанскому народу - благополучия", - говорится в поздравлении.

Король Норвегии Харальд V поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Ваше превосходительство, сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника - Дня Республики. Пользуясь этой прекрасной возможностью, выражаю Вам и народу Азербайджана наилучшие пожелания, желаю процветания", - говорится в поздравлении.

Король Нидерландов Виллем-Александр поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Ваше превосходительство. По случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики рад передать Вам и народу Азербайджана самые сердечные пожелания благополучия", - говорится в поздравлении.

Генерал-губернатор Австралийского Союза Питер Косгроув поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Ваше превосходительство, от имени Правительства и народа Австралии хочу передать Вам, Правительству и народу Азербайджана наилучшие поздравления по случаю национального праздника - 28 Мая - Дня Республики.

В этом году Австралия и Азербайджан отметят 25-летие установления дипломатических отношений. Между нашими странами существуют двусторонние добрые отношения, Австралия последовательно продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Австралия надеется на тесное сотрудничество с Азербайджаном в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО в вопросе сохранения Большого Барьерного рифа. Я также одобряю Вашу деятельность, связанную с IV Всемирным форумом по межкультурному диалогу, который играет роль важной платформы для поддержки взаимопонимания между нациями и этнокультурного разнообразия.

Мы надеемся, что Азербайджан поддержит кандидатуру Австралии в членство в Совете по правам человека ООН на 2018-2020 годы. Австралия раньше никогда не была представлена в Совете по правам человека. В случае избрания нашей страны членом этой структуры с нашей стороны будут привнесены нестандартный взгляд, а также прагматичный и консультативный подход к деятельности Совета.

Ваше превосходительство, разрешите выразить уверенность в том, что дружеские связи между нашими странами будут продолжать развиваться", - говорится в поздравлении.

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Мухаммад бин Наиф бин Абдул-Азиз аль-Сауд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев. Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Желаю Вам здоровья и счастья, Правительству и народу братского Азербайджана - еще большего развития и процветания", - говорится в поздравлении.

X X X

Заместитель наследного принца Королевства Саудовская Аравия, второй заместитель премьер-министра, министр обороны Мухаммад бин Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев. Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Желаю Вам здоровья и счастья, Правительству и народу братского Азербайджана - еще большего прогресса и благополучия", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Объединенных Наций Талеб Рифаи поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Уважаемый господин Президент. Хотел бы выразить Вам глубокую признательность за нашу встречу в рамках моего визита в Баку для участия в состоявшемся 5-6 мая 2017 года Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Значение, придаваемое Вами туризму и его потенциалу, способствующему еще большему развитию экономики, меня очень радует, и я благодарю Вас за постоянную поддержку этой сферы.

Хотел бы также выразить Вам искреннюю признательность за награждение меня азербайджанским орденом «Достлуг». Этот орден был вручен мне на 105-й сессии Исполнительного Совета Всемирной туристской организации, успешно проведенной 11-12 мая в Мадриде под председательством министра культуры и туризма Азербайджана.

Одновременно, пользуясь этой приятной возможностью, поздравляю Вас с наступающим национальным праздником - Днем Республики, желаю Вашей стране и народу благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.