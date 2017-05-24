Huffingtonpost: Благодаря руководству Первого вице-президента Мехрибан Алиевой был обеспечен успех крупных мероприятий в Азербайджане

24 мая 2017 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В то время как внимание мира было приковано к обращению к мусульманским лидерам в Саудовской Аравии президента Трампа, предлагающего партнерство Америки своим союзникам и призывающего отказаться от радикальных идеологий, еще одно крупное международное событие произошло в другой преимущественно мусульманской стране. Об этом говорится в статье посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, опубликованной изданием Huffingtonpost.

«Азербайджанская Республика в этом месяце провела в столице страны IV Игры исламской солидарности. В соответствии с недавно сложившейся традицией церемоний открытия и закрытия таких мероприятий в Баку, где все чаще стали проводиться спортивные и культурные мероприятия, было продемонстрировано яркое, впечатляющее и, что более важно, содержательное шоу. В дополнение к потрясающим визуальным эффектам, церемония, которая была сосредоточена на исламских традициях обучения, науки и инклюзивности, стала посланием мира», - пишет Сулейманов.

Игры исламской солидарности Баку-2017, которые последовали за проведением первых Европейских игр в 2015 году, и наряду с ежегодным Гран-при Азербайджана Формулы-1, показывают, что Баку стал региональным центром, говорится в статье.

Как отмечается в статье, это не должно удивлять. Находясь в самом центре исторического Шелкового пути и на перекрестке цивилизаций, Азербайджан в 1918 году создал первую в мусульманском мире республику, где равное право голоса получили все граждане, включая женщин и нацменьшинства, пишет Сулейманов.

«Благодаря своему наследию толерантности и многообразия, Азербайджан является домом для многовековых христианских, еврейских и зороастрийских общин и храмов. Сегодня Азербайджан делает акцент на содействии межкультурному диалогу и объединению различных культур, среди прочего, путем обмена собственным опытом и проведения Бакинского форума мировых религиозных и культурных лидеров», - говорится в статье.

Сегодня необходимым и своевременным действием было бы расширение прав и возможностей молодых женщин на международном уровне и обеспечение равноправия в сфере образования и занятости, пишет Сулейманов.

По его словам, символично то, что организационные комитеты Европейских игр и Игр исламской солидарности возглавляла Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Благодаря ее руководству, был обеспечен успех этих крупных мероприятий в Азербайджане, что вдохновило молодых женщин на то, чтобы они могли использовать в своей жизни большие возможности, пишет Сулейманов.

«Задолго до того, как Соединенные Штаты вновь обратились к друзьям-мусульманам с призывом предпринять конкретные шаги с целью сдерживания распространения нетерпимости, Азербайджан упорно трудился над устранением разногласий и поощрением равенства. В партнерстве с Соединенными Штатами, Европой, Израилем, мусульманскими странами инициативы Азербайджана являют собой именно тот пример, который позволяет извлечь выгоду из стратегического положения и отметить разнообразие, к которому так стремятся в глобальном масштабе», - говорится в статье.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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