Азербайджано-иранские отношения станут образцом для соседей - министр

БАКУ /Trend/ - Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваэзи заявил, что отношения между Ираном и Азербайджаном будут служить образцом для подражания для соседних государств во второй срок правления Хасана Рухани.

Он сделал эти замечания на церемонии, посвященной дню независимости Азербайджанской Республики во вторник, в которой приняли участие послы различных стран в Тегеране, а также политические и культурные деятели посольства Азербайджана в столице Ирана, сообщает агентство IRNA

Ваэзи, также возглавляющий Совместную азербайджано-иранскую комиссию по экономическому сотрудничеству, добавил: «Учитывая теплые отношения между лидерами двух стран, я не сомневаюсь, что мы будем предпринимать дальнейшие позитивные шаги в период пребывания 12-го правительства у власти».

Действующий президент Рухани был переизбран в качестве 12-го президента Ирана по итогам выборов 19 мая, набрав более 57% голосов.

Выступая на церемонии в посольстве Азербайджана в Тегеране, посол Азербайджана в Иране Буниад Гусейнов сказал, что через 25 лет после установления дипломатических отношений между Тегераном и Баку Иран и Азербайджан имеют динамичные и растущие двусторонние отношения.

«Дипломатические отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на долговременных дружеских и братских связях, с тех пор Баку, как обрел независимость», - сказал посол Азербайджана.

Он добавил, что за последние четыре года президенты двух стран провели 8 раундов двусторонних переговоров.

(Автор: Эльмира Таривердиева)