Израиль и Азербайджан укрепляют региональное сотрудничество

24 мая 2017 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Дан Став совершил официальный визит в Нахчыванскую Автономную Республику, об этом Trend сообщили в посольстве Израиля в Баку.

В ходе визита дипломат провел встречу с председателем Верховного Меджлиса Нахчывана Васифом Талыбовым, в рамках которой стороны обсудили потенциальное сотрудничества в сфере сельского хозяйства, водного управления, здравоохранения, туризма и образования.

Посол также встретился с министрами сельского хозяйства и здравоохранения, а также с вице - президентом Gemiqaya Holdings, стороны обсудили возможности расширения и укрепления двусторонних взаимосвязей.

В ходе визита посол Дан Став вместе с министром здравоохранения Ниязи Новрузовым, ознакомился с Нахчыванским центральным госпиталем. Посол также выступил с речью перед студентами Нахчыванского государственного университета.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

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