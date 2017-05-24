Мубариз Гурбанлы: Некоторые силы пытаются изменить модель отношений между государством и религией в Азербайджане

24 мая 2017 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Некоторые силы пытаются изменить модель отношений, исторически сформировавшихся в Азербайджане между государством и религией, сказал в среду на мероприятии, проведенном в Управлении мусульман Кавказа в связи с началом месяца Рамазан, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

"Попытки изменить в Азербайджане модель этих отношений делают необходимой совместную борьбу с радикальными группами", - сказал он.

Гурбанлы отметил, что изменение этой исторически сформировавшейся модели означает уничтожение религиозных традиций страны. "Поэтому каждый должен вести борьбу против этих попыток", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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