Мубариз Гурбанлы: Некоторые силы пытаются изменить модель отношений между государством и религией в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Некоторые силы пытаются изменить модель отношений, исторически сформировавшихся в Азербайджане между государством и религией, сказал в среду на мероприятии, проведенном в Управлении мусульман Кавказа в связи с началом месяца Рамазан, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

"Попытки изменить в Азербайджане модель этих отношений делают необходимой совместную борьбу с радикальными группами", - сказал он.

Гурбанлы отметил, что изменение этой исторически сформировавшейся модели означает уничтожение религиозных традиций страны. "Поэтому каждый должен вести борьбу против этих попыток", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)