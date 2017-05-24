Азербайджанская диаспора Северного Кипра обратилась в Федеральное собрание России

24 мая 2017 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общество дружбы Азербайджан-Северный Кипр обратилось в Федеральное собрание России в связи с аннулированием регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, распространенном в среду.

В обращении говорится, что между Азербайджаном и Россией существуют длительные связи в различных сферах, которые опираются не только на экономические интересы, но и на культурные и духовные узы. Однако не воспринимающие эти связи силы – армяне постоянно пытаются мешать развитию дружественных связей между народами. «Взаимные дружественные отношения между странами достигли уровня стратегического партнерства. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев и Президент Ильхам Алиев предприняли очень важные шаги по защите прав русской общины в стране, культурного наследия, русского языка, русских организаций. Ликвидация крупнейшей диаспорской организации Азербайджана противоречит характеру мультикультурального и многонационального российского общества. Представленные в этой организации азербайджанцы - граждане России, поэтому это также и ваша организация», - говорится в обращении Общества дружбы.

В обращении подчеркивается, что аннулирование регистрации ВАК может негативно повлиять на связи между странами. Азербайджанская диаспора Северного Кипра надеется на то, что это решение, которое может бросить тень на дружественные и братские отношения двух народов, будет пересмотрено, и будет принят справедливый шаг.

Отметим, что 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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