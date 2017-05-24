Исламиада еще раз доказала, что ислам – религия мира и добра - азербайджанский депутат

24 мая 2017 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведенные в Азербайджане IV Игры исламской солидарности прошли успешно и доказали всему миру, что ислам – религия мира, добра и солидарности, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

По его словам, азербайджанские спортсмены, очень успешно выступив на этих Играх, подняли страну на высокую ступень, чем продемонстрировали силу и мощь страны и внимание Азербайджанского государства к спорту.

Депутат считает, что проведение спортивных соревнований в Азербайджане в дальнейшем приведет к росту числа туристов, усилению деловых и культурных связей страны, а также увеличению числа людей, поддерживающих Азербайджан. «На встрече с победителями Исламиады и их тренерами Президент Ильхам Алиев, дав правильную оценку Играм, отметил, что IV Игры исламской солидарности стали показателем международного имиджа, культуры, гостеприимства Азербайджана, внимания к спорту в стране. IV Игры исламской солидарности, как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, были не только спортивным соревнованием, но и возможностью вновь представить нашу страну и исламский мир. И Азербайджан на высоком уровне справился с этим», - сказал Гулиев.

По его словам, участвовавшие в соревнованиях спортсмены, их тренеры, болельщики, те, кто приехал в страну в качестве туристов для того, чтобы наблюдать за Играми, не ограничиись только интересом к спорту. «Они также побывали в красивых местах нашего города, ознакомились с национальной кухней и музыкой. Кроме того, гости, приехавшие в Баку, также получили возможность ознакомиться с бизнес-средой в Азербайджане для дальнейшей реализации своих бизнес-проектов», - сказал депутат.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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