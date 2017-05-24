На заседании бюро ПА Евронест отвергли антиазербайджанскую позицию армянской делегации (ФОТО)

24 мая 2017 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В здании парламента Молдовы в среду состоялось заседание бюро Парламентской ассамблеи Евронест.

В заседании также принимала участие делегация Азербайджана во главе с депутатом Милли Меджлиса (парламента) Фуадом Мурадовым.

На заседании Азербайджан выступил с инициативой о проведении в сентябре 2017 года в рамках комитета по социальным вопросам ПА Евронест конференции на тему «Вопросы здоровья и гендерный вопрос в регионе "Восточного партнерства». Армянская делегация выступила против этой инициативы. Однако члены бюро не приняли во внимание это возражение и единогласно поддержали Азербайджан.

Отметим, что на заседании обсуждались такие вопросы, как выборы, проводимые в странах Евросоюза и "Восточного партнерства", мероприятия по усилению ПА Евронест, стратегия по укреплению связей между странами ЕС и "Восточного партнерства", а также вопросы, касающиеся пленарной сессии ПА Евронест, которая состоится в конце 2017 года в Киеве.

В рамках мероприятия члены ПА Евронест также встретились со спикером парламента Молдовы Адрианом Канду. На встрече азербайджанский депутат Фуад Мурадов задал спикеру вопрос в связи с ГУАМ. Канду отметил, что Молдова высоко оценивает эту организацию и придает ей большое значение.

Спикер также высоко оценил позицию и роль ГУАМ в вопросах территориальной целостности, энергетических и других важных вопросах. Он сказал, что активно наблюдает за процессом развития в Азербайджане, и отметил заинтересованность Молдовы в развитии двустороннего сотрудничества.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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