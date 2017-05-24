Проведение в Азербайджане Игр исламской солидарности является историческим событием - эксперт

БАКУ/ Trend/ - Достигнутые Азербайджаном успехи и победы являются трамплином к очередным триумфам. Об этом Trend в среду сказал политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя проведение в Баку IV Игр исламской солидарности.

"Я хотел бы от всего сердца поздравить каждого азербайджанского спортсмена за радость победы, которую они подарили нашему народу, показав на IV Играх исламской солидарности наилучший результат, и, доказав тем самым, что они достойны первого места. Проведение Игр исламской солидарности в Азербайджане является историческим событием для нашей страны. Это является наглядным показателем большого уважения и доверия исламского мира к Азербайджану", - сказал Гулиев.

По его словам, за проводимыми в этом году в Азербайджане Играми исламской солидарности с интересом наблюдали во всем мире.

"Поэтому было бы уместно отметить, что это не просто большое спортивное событие, но и, в то же время, наглядный показатель мощи Азербайджана и его роли в объединении цивилизаций. Азербайджанское государство этим доказало, что всегда готово выполнять свою миротворческую миссию", - сказал он.

Эксперт считает, что победа азербайджанских спортсменов на IV Играх исламской солидарности показала, что проводимая в Азербайджане продуманная политика дает свои плоды во всех сферах, в том числе и в сфере спорта.

Гулиев подчеркнул, что Организационный комитет IV Игр исламской солидарности под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой образцово решил все вопросы, вплоть до самых мелких деталей, благодаря чему это спортивное мероприятие было проведено на самом высоком уровне.

"Все международные мероприятия, которые подготовил Оргкомитет под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой - международный песенный конкурс "Евровидение" в 2012 году, Первые Европейские игры в 2015 году, а также IV Игры исламской солидарности, благодаря высокому уровню проведения и примененным новым прогрессивным стандартам, были удостоены высокой оценки как местной, так и международной общественности. С этой точки зрения хочу еще раз отметить, что Организационный комитет с честью и большим профессионализмом выполнил свои обязанности. Безусловно, эти успехи приведут нас к еще большим победам. Потому что достигнутые нами ранее успехи и победы являются трамплином к очередным триумфам", - сказал эксперт.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)