Папа Римский поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Папа Римский Франциск поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Испытываю чувство радости от того, что передаю искренние поздравления вам и вашим соотечественникам в связи с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики. С удовлетворением вспоминая свой недавний визит в вашу страну, желаю каждому гражданину Азербайджана счастья и благополучия. Чтобы милость Всевышнего всегда сопровождала вас, руководство вашей страны и азербайджанский народ», - говорится в поздравлении Папы Римского Франциска.