Реджеп Тайип Эрдоган: Азербайджан добьется еще больших успехов в будущем

24 мая 2017 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

«С самыми искренними чувствами поздравляю ваше превосходительство и в вашем лице весь азербайджанский народ по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Мы, высоко оценивая, следим за успехами братского Азербайджана, достигнутыми во всех сферах за прошедший после восстановления независимости период, гордимся занимаемой им влиятельной позицией на международной арене. Я уверен, что под вашим решительным и дальновидным руководством Азербайджан добьется еще больших успехов в будущем.

Мы удовлетворены тем, что связи между нашими странами во всех сферах возвысились до более высокого уровня союзничества. У меня нет никаких сомнений в том, что сотрудничество между нашими народами, тесно связанными друг с другом общей историей, культурой и традициями, благодаря нашим крепким отношениям еще более углубится в каждой сфере, будет успешно продолжаться и в будущем.

Пользуясь случаем, еще раз желаю вам – моему дорогому брату, крепкого здоровья и счастья, а дружественному и братскому азербайджанскому народу - благополучия и благоденствия», - говорится в поздравлении.

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