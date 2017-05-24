Бинали Йылдырым: Турция продолжит идти плечом к плечу с братским Азербайджаном

24 мая 2017 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в среду направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

«От имени правительства и от своего имени передаю вашему превосходительству и братскому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Турция испытывает большое чувство гордости за высокие достижения Азербайджана во всех сферах за короткий срок после восстановления независимости и его стремительное развитие. Я всем сердцем верю, что Азербайджан приумножит эти свои достижения и останется сияющей звездой нашего региона. В этом процессе Турция продолжит идти плечом к плечу с братским Азербайджаном.

Я хочу еще раз подчеркнуть нашу волю по дальнейшему укреплению наших связей, которые за короткий срок, пройдя большой путь развития, достигли уровня, который может быть примером», - говорится в послании.

Бинали Йылдырым пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и счастья, а дружественному и братскому азербайджанскому народу – благополучия и благоденствия.

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