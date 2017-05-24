В Азербайджане утверждено положение "О системе льготного жилья"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении положения "О системе льготного жилья".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения о приведении в соответствие с указом актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов Кабинета министров и проинформировать об этом главу государства; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с этим указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Кабинет министров.

Государственному агентству по жилищному строительству при Президенте Азербайджана поручено решить другие вопросы, вытекающие из указа.