В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ/ Trend/ - Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Рад передать Правительству и народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Пакистан высоко оценивает отношения с Азербайджаном, основанные на общих убеждениях.

Тесное и многостороннее сотрудничество между нашими странами, включая политическую, экономическую, культурную, энергетическую и оборонную сферы, является свидетельством прочных связей между нашими правительствами и народами. Искренне надеюсь, что двусторонние отношения еще более усилятся в интересах наших братских стран.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Болгария Румен Радев также поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики. Желаю Вам все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности на благо Азербайджанской Республики и ее народа и крепкого здоровья.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу еще раз подчеркнуть приверженность Республики Болгария продолжению развития представляющих взаимный интерес сотрудничества и партнерства между нашими странами во всех областях.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Дня Республики.

Уверен, что Казахстан и Азербайджан, связанные общностью культур и традиций, укрепляя и развивая взаимовыгодное сотрудничество в интересах братских народов наших стран, всегда будут верны узам дружбы и добрососедства.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной деятельности, а азербайджанскому народу – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко также поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени народа Республики Беларусь и от меня лично примите самые сердечные поздравления с национальным праздником - Днем Республики.

Высокие достижения Вашей страны в различных областях признаны мировым сообществом и являются ориентирами для многих государств. Убеждён, что наше обоюдное стремление к развитию активного двустороннего диалога будет и в дальнейшем способствовать углублению и расширению взаимовыгодного белорусско-азербайджанского сотрудничества.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и счастья, новых созидательных успехов, а братскому народу Азербайджана - мира, добра и благополучия", - говорится в поздравлении.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Мне доставляет большое удовольствие направить Вам и в Вашем лице всему братскому народу Вашей страны свои самые теплые поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Убежден, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими странами, послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления взаимовыгодных отношений между нашими государствами на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам здоровья, личного счастья и благополучия, а братскому народу Азербайджана – мира, прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев также поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь случаем, выражаю надежду, что кыргызско-азербайджанские отношения будут и далее укрепляться и углубляться, основываясь на принципах взаимовыгодного сотрудничества и поддержки.

Желаю Вашему превосходительству доброго здоровья и успехов, а братскому народу Азербайджанской Республики – мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Индия Пранаб Мукерджи поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"От имени Правительства и народа Индии поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики.

Мы действительно рады укреплению и углублению долгосрочных дружественных отношений между Индией и Азербайджаном, охватывающих различные сферы. Уверен, что наши совместные усилия, направленные на дальнейшее расширение двусторонних связей, заложат основу для более тесного сотрудничества в новых сферах, представляющих общий интерес.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Азербайджана – прогресса и благополучия.

Господин Президент, прошу принять заверения в глубочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Ирак Фуад Масум поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени Правительства и народа Республики Ирак и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником страны – Днем Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу еще раз подтвердить приверженность Республики Ирак развитию и укреплению двусторонних связей между нашими странами в различных областях во имя высших интересов двух дружественных народов.

Господин Президент, желаю Вам больших успехов и доброго здоровья, а дружественному народу Азербайджана – развития и благосостояния", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф аль-Усаймин также поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики. Да ниспошлет Всемогущий Аллах Вашему превосходительству доброго здоровья, а народу Азербайджана – прогресса и благосостояния.

Организация исламского сотрудничества высоко ценит тесные связи с Азербайджанской Республикой, поддержку Вашей страной ОИС, ее роль в пропаганде исламской солидарности как цели создания организации. Заверяю Вас в том, что ОИС будет продолжать усилия по пропаганде совместных ценностей, укреплению взаимного сотрудничества между странами-участницами.

Надеюсь, что Ваше превосходительство и впредь будет оказывать поддержку укреплению сотрудничества и исламской солидарности между народами стран-членов и вносить вклад в это дело.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.