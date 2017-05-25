Исламиада представила миру Азербайджан как современную, прогрессивную страну - депутат

25 мая 2017 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - lV Игры исламской солидарности представили миру Азербайджан как современную, прогрессивную страну, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

По его словам, за время проведения Игр азербайджанское общество еще раз продемонстрировало единство, солидарность и патриотизм.

«На прошедшие в Баку lV Игры исламской солидарности мы не должны смотреть только как на спортивное мероприятие. Глава государства это очень тонко отметил во время встречи с победителями Исламиады и их тренерами. Это мероприятие также сближает нации, государства, народы, а также является политическим, экономическим и культурным сотрудничеством. Как отметил Президент Ильхам Алиев, своими действиями мы должны направить всем послание мира, наша солидарность должна быть примером. Сегодня в исламском мире происходят конфликты, гражданское противостояние и др. Этому надо положить конец. Мы должны продемонстрировать миру, что ислам - религия мира и добра. Мы должны доказать, что террор не имеет никакого отношения к исламу. Чтобы предотвратить это, между исламскими государствами должна быть солидарность, партнерство, восстановлен мир. Верю, что Азербайджан станет страной, внесшей вклад в эту сферу», - сказал Мамедов.

Депутат добавил, что Азербайджан – страна, объединяющая мусульманский и западный мир, и то, что за два года в одной и той же стране, в одном и том же городе были проведены и Европейские, и Исламские игры, еще раз доказывает это», - сказал Мамедов.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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