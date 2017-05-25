Из Баку всему миру было направлено послание о единстве, братстве и дружбе мусульманских стран - посольство Ирана

25 мая 2017 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из Баку всему миру было направлено послание о том, что между мусульманскими странами существует единство, братство, мир и дружба.

Об этом в четверг сказал пресс-секретарь посольства Ирана в Азербайджане Мухаммедрза Наджафи в связи с IV Играми исламской солидарности Баку-2017.

«Я выражаю признательность Азербайджанскому государству и народу, в частности Первому вице-президенту Азербайджана и председателю Оргкомитета IV Игр исламской солидарности Баку-2017 Мехрибан Алиевой, и, в целом, каждому, кто сыграл роль в организации таких крупных и значимых соревнований. На этих Играх, в которых приняли участие представители 54 стран, были на высоком уровне продемонстрированы как спортивные навыки нашей молодежи, так и исламское единство между мусульманскими странами. Из Баку всему миру было направлено послание о том, что между мусульманскими странами существует единство, братство, мир и дружба», - сказал Наджафи.

Пресс-секретарь иранского посольства отметил, что, в Азербайджане в сфере спорта и спортивной дипломатии, как и в других сферах, наблюдается развитие и прогресс. По его словам, в период проведения Игр исламской солидарности Азербайджан находился в центре внимания мира и мусульманских стран.

«В период проведения IV Игр исламской солидарности Баку-2017 для освещения этого важного события в Баку прибыл 21 корреспондент национального телевидения Ирана, 30 представителей различных информационных агентств и новостных порталов. В целом 45 человек, работая по 24 часа в сутки, старались осветить это важное спортивное мероприятие, прошедшее в столице братского Азербайджана, посредством 67 телеканалов и 85 радиоканалов Ирана», - сказал Наджафи.

Официальный представитель посольства сказал, что все это свидетельствует о наличии у Азербайджана большого и ценного опыта в организации и проведении на высоком международном уровне важных мероприятий.

«От имени посла Ирана в Азербайджане Джавада Джахангирзаде, а также от представителей спортивной сборной и медиа Ирана поздравляю Азербайджан с занятием первого места в медальном зачете на IV Играх исламской солидарности, и выражаю признательность Азербайджанскому государству и народу за прекрасное проведение Исламиады в Баку», - сказал Наджафи.

(Автор: Фархад Данешвар. Текст: Талех Агавердиев)

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