IV Игры исламской солидарности стали большим подарком Азербайджана исламскому миру - депутат

25 мая 2017 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведение IV Игр исламской солидарности было инициативой Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и Игры прошли на очень высоком уровне, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыхов.

По его словам, сегодня исламскому миру очень нужна солидарность и единство.

«Процессы, происходящие в последнее время в мире, в частности в арабских странах, связаны с разобщенностью исламских государств. В этих условиях Президент Азербайджана объявил 2017 год «Годом исламской солидарности», и для достижения этой солидарности был предпринят первый шаг, когда спортсмены - представители 54 исламских государств более десяти дней находились в Азербайджане и все внимание исламского мира было приковано к нашей стране. IV Игры исламской солидарности стали очень большим, действенным шагом на пути солидарности исламских стран», - сказал депутат.

Садыхов сказал, что IV Игры исламской солидарности были организованы на очень высоком уровне. «Особо необходимо подчеркнуть заслуги Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в проведении этих Игр на очень высоком уровне. Богатый опыт, накопленный Азербайджаном в ходе первых Европейских играх, наше умение в создании новых стандартов проявили себя и в организации этих Игр. Азербайджанские спортсмены, продемонстрировав большое преимущество, стали победителями Исламиады. Игры проходили в условиях тесного сотрудничества. Прибывшие в Азербайджан гости были встречены на высоком уровне. Этими грандиозными Играми Азербайджан сделал большой подарок исламскому миру, что, несомненно, положительно повлияет на исламскую солидарность», - сказал Садыхов.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Новости по теме
Исламиада представила миру Азербайджан как современную, прогрессивную страну - депутат
Политика 15:37
Зияд Самедзаде: Азербайджан успешно провел IV Игры исламской солидарности
Политика 13:25
Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017. (ФОТО - ЧАСТЬ 3)
Общество 11:00
IV Игры исламской солидарности стали важным событием новейшей истории Азербайджана - депутат
Политика 24 мая 19:06
Исламиада еще раз доказала, что ислам – религия мира и добра - азербайджанский депутат
Политика 24 мая 16:36
Азербайджан еще раз доказал, что является спортивной страной - глава Аппарата омбудсмена
Общество 24 мая 15:02
Британское издание: Деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – модель для исламского мира, где борьба за права женщин является важнейшей проблемой
Общество 24 мая 12:58
В исламских государствах с интересом следили за Исламиадой в Баку - депутат
Политика 24 мая 12:12
Huffingtonpost: Благодаря руководству Первого вице-президента Мехрибан Алиевой был обеспечен успех крупных мероприятий в Азербайджане
Политика 24 мая 11:41
Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017. (ФОТО - ЧАСТЬ 2)
Общество 24 мая 11:38
Concept Central: Азербайджан великолепно провел Исламские игры, закончившиеся блестящей церемонией закрытия
Общество 24 мая 10:37
Место проведения Исламских игр определяется готовностью страны к таким мероприятиям - депутат
Политика 23 мая 17:22
Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017. (ФОТО - ЧАСТЬ 1)
Общество 23 мая 16:12
Исламиада в Баку стала важным шагом в дальнейшем укреплении исламской солидарности - депутат
Политика 23 мая 13:49
Игры исламской солидарности в Баку стали успешными для туркменской сборной
Общество 23 мая 13:43
В Баку снято ограничение на движение по выделенным для Исламиады спецполосам
Общество 23 мая 12:51
Феерическое закрытие Исламиады! Азербайджан – символ солидарности исламского мира (ФОТО)
Общество 23 мая 12:19
Посольство Великобритании поздравило Азербайджан с победой в медальном зачете Игр исламской солидарности
Общество 23 мая 11:00