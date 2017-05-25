У Баку и Москвы доверительный открытый диалог по любым вопросам - МИД РФ

25 мая 2017 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия поддерживает с Азербайджаном тесные отношения и развивает их в различных сферах - политической, экономической, гуманитарной, сказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, азербайджанский народ близок России, и связи двух стран не только были, когда две страны находились еще в рамках одного государства, но и остаются и будут развиваться в дальнейшем.

«Наша страна не увязывает отношения, которые мы развиваем с Баку и с народом Азербайджана, с какими-либо другими международными факторами, они для нас самоценны. Мы, безусловно, обсуждаем с азербайджанской стороной международную повестку, региональную повестку и проблемные вопросы, их никто не замалчивает », - сказала Захарова.

По ее словам, у двух стран существует доверительный открытый диалог.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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