Исламиада попала в память нашего народа и гостей, как приятное воспоминание - депутат

26 мая 2017 08:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности попали в память как азербайджанского народа, так и зарубежных гостей, прибывших в страну, как приятное воспоминание. Об этом Trend в пятницу сказал член комитета Молодежи и спорта Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Адиль Алиев.

Депутат считает, что проведение IV Игр исламской солидарности в Азербайджане, отнюдь не случайно.

"Потому, что благополучие, развитие, гостеприимство в Азербайджане создают основу для того, чтобы проводить не только спортивные соревнования, но и политические и культурные мероприятия. Игры исламской Солидарности были организованы с нашей стороны на высоком уровне", - сказал депутат.

Алиев отметил, что в то время, как в мире оказываются давление и угрозы по отношению к исламским странам, открытие объятия исламским странам Азербайджаном, демонстрирующим солидарность, стало сообщением всему миру.

Депутат подчеркнул, что этим еще раз стало доказано, что Азербайджан является толерантным, миролюбивым, открытым для двухстороннего и многостороннего сотрудничества государством.

"На самом деле Азербайджан исторически доказал, что является носителем этих ценностей, но этими Играми еще раз заявил о продолжении образа жизни опирающегося на исламские ценности", - сказал депутат.

По его словам, приехавший в Азербайджан один раз, познакомившийся здешними обычаями и традициями, почувствовавший красоту, любой зарубежный гость снова хочет приехать в Азербайджан и считает примечательным проведение здесь крупных соревнований.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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