Вьетнам и Азербайджан нацелены на сотрудничество - посол

БАКУ /Trend/ - В связи с отмечаемым 28 мая Днем Республики Азербайджан и 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, посол Азербайджана Анар Иманов дал интервью «Агентству новостей Вьетнама».

Первые два десятилетия дипломатических отношений были гладкими, но не активными, сказал Иманов, в течение же последних четырех лет азербайджанское посольство упорно трудилось, чтобы активизировать двустороннее сотрудничество между двумя странами.

«За короткое время мы смогли добиться больших успехов. В 2014 году состоялся государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам и через год, в 2015 году, с официальным визитом в Азербайджан прибыл президент Вьетнама Трин Сан-Санг. Оба визита сыграли решающую роль в активизации двустороннего сотрудничества между нашими странами», - сказал посол, добавив, что за это время состоялись и другие многочисленные визиты на разных уровнях, включая визиты членов обоих правительств, парламентов, официальных лиц правящих партий. В парламентах двух государств были созданы группы дружбы, а также межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Вьетнамом.

«Все это было сделано за четыре года, и мы не смогли бы добиться этого без сильной политической воли с обеих сторон и очень искреннего и ясного подхода к нашей дружбе. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы как можно более активно развивать отношения между нашими странами», - сказал Иманов.

Азербайджан мог бы стать воротами для Вьетнама, чтобы приблизиться к большому потенциальному рынку в Европе, с другой стороны, Вьетнам мог стать воротами для выхода Азербайджана на рынок Юго-Восточной Азии, сказал посол, добавив, что Баку реализует ряд энергетических проектов, таких как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, нефтепроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум для доставки нефти и газа в Европу и строящийся в настоящее время строится газопровод TANAP.

Еще одним важным проектом является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая соединит Азию с Европой, чем может и Вьетнам, отправляя свои товары в Европу. Это может быть один из самых доступных и быстрых способов доставки грузов по железной дороге через Азию в Европу и наоборот

«Азербайджан и Вьетнам готовы продолжать и развивать сотрудничество в области образования и обучения. Многие из тех [граждан Вьетнама], кто получил высшее образование в Азербайджане, добились очень больших успехов в своей карьере. Этот факт свидетельствует о том, что образование в Азербайджане действительно хорошее, и оно должно привлекать больше студентов. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы продолжим традиции сотрудничества между нашими странами в области образования», - сказал Анар Иманов.

(Автор: Эльмира Таривердиева)