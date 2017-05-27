Гэри Джонс: ВР придает большое значение устойчивому расширению сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ/ Trend/ - Региональный президент ВР в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Передаю Вам и азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Компания ВР придает большое значение устойчивому расширению сотрудничества с Азербайджаном. Надеемся на дальнейшее эффективное развитие этого сотрудничества. Уверен, что в дальнейшем дружественные связи между ВР и Правительством Азербайджана еще более укрепятся.

Пользуясь случаем, желаю Вам доброго здоровья, счастья и успехов, а народу Азербайджана – благополучия", - говорится в поздравлении.