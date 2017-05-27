Азербайджан и Латвия обсудят двусторонние отношения

27 мая 2017 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по главе со спикером Октаем Асадовым совершит официальный визит в Латвию, сообщил в субботу на брифинге глава пресс-службы парламента Акиф Тяфяккюроглу.

По его словам, в состав делегации войдут депутаты Камран Байрамов, Ульвия Агаева, Ровшан Рзаев, Малик Гасанов, глава аппарата Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

"В рамках визита, который продлится с 28 по 30 мая, Асадов встретится со спикером латвийского сейма Инарой Мурниетсе. На встрече будут обсуждены двусторонние межпарламентские связи и перспективы их развития в будущем. Кроме того, в рамках визита запланированы встречи Октая Асадова с президентом, премьер-министром, а также министрами иностранных дел и экономики Латвии, на которых будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений, углубления политических и экономических связей между нашими странами и решения региональных конфликтов", - сказал Тяфяккюроглу.

Он также добавил, что делегация примет участие на мероприятии, посвященном национальному празднику Азербайджана - Дню Республики.

(Автор: Анвар Мамедов)

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