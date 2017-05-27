Президент Азербайджана поздравил президентов Эфиопии и Непала

27 мая 2017 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Эфиопии Мулату Тешоме

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Федеративной Демократической Республики Эфиопия.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Эфиопии – мира и прогресса», говорится в послании главы государства.

Глава государства также поздравил президента Непала Бидхье Деви Бхандари

«Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Федеративной Демократической Республики Непал – Дня Республики.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Непала – благополучия и процветания», говорится в поздравлении Президента Азербайджана.

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