В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени генерального секретариата ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики.

Благодаря мудрой и целенаправленной политике Вашего превосходительства Азербайджанская Республика, 99-ю годовщину образования которой отмечаем, как передовая страна тюркского мира, стала одним из политических, экономических, культурных и спортивных центров мира.

Международная организация тюркской культуры высоко оценивает поддержку, оказываемую Вашим превосходительством ТЮРКСОЙ, тесные связи с Азербайджанской Республикой, ее роль в пропаганде общетюркской культуры. Хочу заверить Вас в том, что ТЮРКСОЙ будет продолжать усилия, направленные на укрепление взаимного сотрудничества между странами-участницами, пропаганду в мире наших общих ценностей.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству доброго здоровья, а братскому народу Азербайджана – мира, прогресса и благосостояния, прошу принять заверения в высочайшем почтении", -говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Жандос Асанов также поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником страны – 28 Мая Днем Республики.

Образование в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики, являясь большим и важным событием в жизни братского народа, заложило основу национальной государственности независимого Азербайджана, его нынешнего блестящего прогресса. Под руководством Вашего превосходительства и в результате осуществляемой Вами политики азербайджанский народ переживает этот прогресс.

Уверен, что благодаря Вашей всесторонней поддержке и вкладу сотрудничество между тюркоязычными странами также будет еще больше развиваться и расширяться. Создание в Баку прекрасных условий для деятельности Секретариата ТюркПА служит наглядным примером Вашей большой поддержки.

Пользуясь этой приятной возможностью, с чувством высокого почтения желаю Вам доброго здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, прогресса и благополучия", - говорится в поздравлении.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева поздравила Президента Азербайджана с Днем Республики.

"От имени Международного фонда тюркской культуры и наследия сердечно поздравляем Вас с 28 Мая – Днем Республики.

Создание в начале минувшего столетия первой на Востоке парламентской республики, свидетельствуя о древних традициях государственности азербайджанского народа, осталось в истории всего тюркского мира как знаменательное событие, вызывающее чувство гордости. Благодаря успешно осуществляемой под Вашим руководством эффективной политике Азербайджанская Республика, 99-ю годовщину которой мы отмечаем, становится одним из культурных центров мира, постепенно возрастает ее имидж на мировой арене.

Выражая признательность за всестороннюю поддержку, направленную на дальнейшее укрепление развивающегося сотрудничества между тюркоязычными государствами, еще раз поздравляем Вас, желаем народу Азербайджана мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова Петр Глыбочко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Примите мои искренние поздравления по случаю государственного праздника Азербайджана – Дня Республики.

Азербайджанская Республика – выдающийся пример сочетания европейских демократических ценностей с восточной культурой, национальными и духовными традициями народа, высокой гордостью за свою страну и ее славную историю.

День Республики – символ единства и неустанной заботы государства о благополучии граждан во всех сферах жизни, развитии образования, здравоохранения и науки.

От всего сердца желаю Вам и всем гражданам Азербайджанской Республики счастья, крепкого здоровья, успехов и процветания", - говорится в поздравлении.

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Российской Федерации Хизри Шихсаидов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Искренне поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

Этот праздник олицетворяет единство многонационального азербайджанского народа, гордость за его многовековую историю, богатое историческое и духовное наследие, целостность страны, согласие и стабильность в обществе.

Сегодняшние убедительные достижения Азербайджана в экономической и социальной сферах, укрепление международного авторитета, повышение уровня жизни и благосостояния являются результатом успешно продолжаемой Вами дальновидной политики великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева.

Для дагестанцев особую ценность представляют добрососедские и братские отношения между нашими народами, отличительной чертой которых всегда были искренность и доверие. Уверен, что опираясь на славные традиции прошлого, они будут и впредь крепнуть на основе уважения и взаимопонимания.

Примите, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания доброго здоровья и благополучия, неисчерпаемых сил и энергии на долгие годы на Вашем ответственном государственном посту на благо Азербайджанской Республики. Желаю всему народу Азербайджана мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи Алексей Сергеев также поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ примите поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Желаю Вам, выдающемуся государственному и политическому деятелю, и в Вашем лице всему азербайджанскому народу мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Позвольте искренне поздравить Вас с государственным праздником – Днем Республики и пожелать Вам здоровья, благополучия, успехов в государственных делах на благо всестороннего развития и процветания Азербайджана", - говорится в поздравлении.

Император Японии Акихито поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"С чувством глубокого удовлетворения передаю Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики, желаю Вашему превосходительству счастья, а народу Азербайджана – благосостояния", - говорится в поздравлении.

Глава Республики Ингушетия Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ с государственным праздником – Днем Республики.

Проводимые в Азербайджане преобразования благодаря Вашей энергии и жизненной мудрости позволяют сегодня сохранить единство в обществе, способствуют достижению значимых результатов в решении социальных проблем и повышению благосостояния жителей республики.

Уверен, что на Вашей прекрасной земле в атмосфере согласия и созидательного труда будут успешно осуществляться новые замыслы и планы во благо Азербайджанской Республики.

Искренне желаю Вам и всему азербайджанскому народу крепкого здоровья, счастья, благополучия, а Вашему прекрасному краю - мира, процветания и благоденствия", - говорится в поздравлении.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Позвольте от всего сердца поздравить Вас и весь азербайджанский народ с одним из самых значимых праздников – Днем Республики.

Этот праздник символизирует единение и согласие народов многонационального Азербайджана, а также независимость и верность пути, которым страна идет многие годы, наращивая свой авторитет на мировой политической арене.

Ваш редчайший талант руководителя, беззаветная любовь к Родине, искренняя забота о людях стали основой того, что Азербайджан сегодня является примером интенсивного последовательного развития во всех сферах.

Искренне желаю здоровья, благополучия, мира и процветания каждой семье, каждому дому", - говорится в поздравлении.