Президент Сербии наградил посла Азербайджана

29 мая 2017 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Сербии Томислав Николич наградил посла Азербайджана в этой стране Эльдара Гасанова орденом Сербского знамени II степени за вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества между двумя странами, сообщает ТАСС.

Помимо посла Азербайджана, высокой награды также удостоены послы России и Беларуси.

Орден Сербского знамени учрежден в 2009 году, он вручается за особые заслуги в развитии международных отношений между Сербией и другими странами или международными организациями, а также за выдающийся вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и другими странами.

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