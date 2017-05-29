Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Колумбию

29 мая 2017 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с визитом в Колумбию.

Как сообщает в понедельник МИД, в рамках визита запланированы встречи министра с его колумбийской коллегой Марией Анхелой Ольгин и другими официальными лицами, проведение четвертого этапа политических консультаций между Азербайджаном и Колумбией на уровне министров и подписание соглашения о сотрудничестве в области культуры.

Также в ходе визита состоится презентация книги "Азербайджан/Колумбия 20 стихотворений" (Azerbaiyán/Colombia Veinte poemas), в которую включены произведения азербайджанских и колумбийских поэтов, живших творивших в различные периоды.

Напомним, что восьмого июля 2013 года делегация во главе с главой МИД Колумбии Марией Анхелой Ольгин посетила с официальным визитом Азербайджан.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Новости по теме
Глава МИД Азербайджана посетит с визитом Венгрию
Политика 14:28
Баку привержен политическому решению нагорно-карабахского конфликта - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 26 мая 10:24
25-летие отношений Азербайджана с ООН отметят в Нью-Йорке
Политика 24 мая 09:59
МИД Азербайджана: Попытки нарушения международно признанных границ государств путем применения силы – недопустимы
Политика 22 мая 17:57
В колумбийском порту при взрыве погибли до шести человек
Другие страны 18 мая 04:27
Эльмар Мамедъяров: Нельзя победить терроризм без сотрудничества
Политика 5 мая 13:07
В Колумбии восемь военнослужащих погибли при крушении армейского самолета
Другие страны 2 мая 04:17
Два французских банка заинтересованы в финансировании TAP - дипломат
Политика 26 апреля 20:34
Азербайджан готов к субстантивным переговорам – Эльмар Мамедъяров (Интервью)
Нагорно-карабахский конфликт 26 апреля 14:56
Азербайджан и Литва обозначили приоритеты сотрудничества (ФОТО)
Политика 25 апреля 17:29
В Вильнюсском университете открылась аудитория «Азербайджан» (ФОТО)
Политика 25 апреля 14:08
Глава МИД Азербайджана встретился с литовским коллегой
Политика 24 апреля 23:26
Азербайджан и Литва нацелены на развитие торгово-экономического сотрудничества (ФОТО)
Политика 24 апреля 17:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Литву
Политика 24 апреля 10:13
Италия намерена предпринять серьезные шаги для развития сотрудничества с Азербайджаном в ненефятном секторе (ФОТО)
Бизнес 20 апреля 15:48
В Колумбии число погибших при оползне увеличилось до 14 человек
Другие страны 20 апреля 01:30
Азербайджан и Мальта назвали приоритетные сферы сотрудничества (ФОТО)
Политика 18 апреля 16:14
Нагорно-карабский конфликт может быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана - МИД (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 18 апреля 15:08