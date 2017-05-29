Президент Ильхам Алиев позвонил Хасану Роухани

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил Президенту Ирана Хасану Роухани, говорится в сообщении пресс-службы Президента Азербайджана.

Глава государства передал Президенту и народу Ирана поздравления по случаю переизбрания Хасана Роухани Президентом и священного месяца Рамазан, выразил Хасану Роухани пожелания успехов в президентской деятельности, народу Ирана - процветания и развития.

Президент Ирана Хасан Роухани выразил признательность за оказанное внимание и поздравления, в свою очередь поздравил главу нашего государства и азербайджанский народ со священным месяцем Рамазан и 28 Мая -Днем Республики, передал нашему народу пожелания благоденствия.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о многих аспектах двусторонних отношений, в том числе вопросах безопасности в регионе, строительстве железной дороги Север-Юг, сотрудничестве в нефтегазовой сфере, инвестировании, туристической и сельскохозяйственной сферах.

Было отмечено, что азербайджано-иранские отношения в период независимости успешно развивались и особенно за последние четыре года достигли самого высокого уровня. Было отмечено, что на уровне президентов осуществлено много взаимных визитов и подписан ряд очень важных договоров. Все достигнутые договоренности и подписанные документы успешно реализуются.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии и укреплении дружественных и братских отношений между нашими странами.