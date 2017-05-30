Президент Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Statoil

30 мая 2017 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с исполнительным вице-президентом компании Statoil по международному развитию и производству Ларсом Кристианом Бахером.

Подчеркнув успешное сотрудничество Азербайджана с компанией Statoil на протяжении долгих лет, глава государства с удовлетворением вспомнил встречу, проведенную в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Эльдаром Сэтре.

Коснувшись важности 24-й Международной Каспийской нефтегазовой выставки, которая пройдет в Баку, Президент Ильхам Алиев подчеркнул традиционное участие в ней компании Statoil.

Исполнительный вице-президент компании Statoil по международному развитию и производству Ларс Кристиан Бахер передал главе государства свои поздравления по случаю Дня Республики.

Отметив важность Международной Каспийской нефтегазовой выставки в Баку, Ларс Кристиан Бахер сказал, что делегация компании с нетерпением ждет этого мероприятия. Он подчеркнул осуществление успешного сотрудничества компании Statoil с SOCAR и выразил большое удовлетворение участием компании в проекте «Азери-Чираг-Гюнешли».

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и компанией Statoil.

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