Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии закладки в Баку фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев

БАКУ/ Trend/ - Во вторник в Гарадагском районе Баку состоялась церемония закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана заложила фундамент комплекса.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила с речью на церемонии.

Затем выступили вице-премьер Али Гасанов, руководитель проекта компании "Paşa İnşaat" Кямиль Алиев, вынужденный переселенец из Шушинского района Весиля Халилова.