Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии закладки в Баку фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев

30 мая 2017 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Во вторник в Гарадагском районе Баку состоялась церемония закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана заложила фундамент комплекса.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила с речью на церемонии.

Затем выступили вице-премьер Али Гасанов, руководитель проекта компании "Paşa İnşaat" Кямиль Алиев, вынужденный переселенец из Шушинского района Весиля Халилова.

Новости по теме
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в совместном мероприятии Национальной академии авиации и Университета АДА по случаю Дня Республики (ФОТО) (Обновлено)
Политика 27 мая 23:00
Британское издание: Деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – модель для исламского мира, где борьба за права женщин является важнейшей проблемой
Общество 24 мая 12:58
Huffingtonpost: Благодаря руководству Первого вице-президента Мехрибан Алиевой был обеспечен успех крупных мероприятий в Азербайджане
Политика 24 мая 11:41
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всем исламским миром Азербайджана и азербайджанского народа
Политика 22 мая 22:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады (ФОТО, ВИДЕО) (Обновлено)
Политика 21 мая 19:42
Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 20 мая 20:23
Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады (ФОТО, ВИДЕО) (Обновлено)
Общество 19 мая 20:28
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в вечере памяти народного писателя, кинодраматурга и режиссера Магсуда Ибрагимбекова (ФОТО)
Общество 16 мая 22:56
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Игры исламской солидарности - новая яркая страница в динамичном развитии Азербайджана (ФОТО)
Политика 12 мая 23:30
Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 10 мая 20:12
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева удостоена высокой награды Международной федерации гимнастики
Общество 9 мая 15:10
При участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой проведен "круглый стол" на тему "Борьба с насильственным экстремизмом посредством образования для девушек"
Политика 5 мая 22:51
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретились с вице-президентом Болгарии (ФОТО)
Политика 5 мая 21:31
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан, являющийся членом как исламских, так и европейских организаций, соединяет в себе ценности многочисленных цивилизаций (ФОТО)
Политика 5 мая 19:40
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Обсуждения в рамках Бакинского форума внесут вклад в решение многих вопросов, беспокоящих мир
Политика 5 мая 15:07
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с гендиректором ЮНЕСКО
Политика 5 мая 14:48
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с гендиректором ЮНЕСКО
Политика 5 мая 13:59
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии основного учебного корпуса Госуниверситета культуры и искусств (ФОТО)
Политика 4 мая 17:11