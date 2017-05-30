Действия Армении против Турции и Азербайджана основаны на агрессии - посол

БАКУ /Trend/ - Действия Армении против Турции и Азербайджана основаны на агрессии. Об этом посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал во вторник на организованной в Баку презентации двухтомника «Армянская проблема в свете русских и армянских источников и процесс ее появления 1678-1914», автором которого является главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана профессор Сейит Сертчелик.

«Армяне лучше нас знают, что Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Поэтому мы всегда должны поддерживать друг друга», - сказал посол Турции.

Книга в переводе на азербайджанский язык издана при поддержке компании TPAO.

Изданный в Турции двухтомник предназначен для широкой читательской аудитории и будет роздана официальным лицам Азербайджана, университетам, школам, общественным структурам и организациям, не преследуя коммерческой цели.

(Автор: Орхан Гулузаде. Текст: Кямаля Сеидова)