Действия Армении против Турции и Азербайджана основаны на агрессии - посол

30 мая 2017 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Действия Армении против Турции и Азербайджана основаны на агрессии. Об этом посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал во вторник на организованной в Баку презентации двухтомника «Армянская проблема в свете русских и армянских источников и процесс ее появления 1678-1914», автором которого является главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана профессор Сейит Сертчелик.

«Армяне лучше нас знают, что Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Поэтому мы всегда должны поддерживать друг друга», - сказал посол Турции.

Книга в переводе на азербайджанский язык издана при поддержке компании TPAO.

Изданный в Турции двухтомник предназначен для широкой читательской аудитории и будет роздана официальным лицам Азербайджана, университетам, школам, общественным структурам и организациям, не преследуя коммерческой цели.

(Автор: Орхан Гулузаде. Текст: Кямаля Сеидова)

Новости по теме
Турция и Азербайджан должны еще больше сплотиться - посол
Турция 28 мая 19:55
Исламиада способствует укреплению исламской солидарности - вице-премьер Азербайджана
Политика 11 мая 18:23
Достигнуто первичное соглашение по увеличению поставок нахчыванской продукции в Турцию
Бизнес 5 мая 18:32
Турецкий бизнес инвестировал в экономику Азербайджана более $9 млрд
Бизнес 26 апреля 14:59
В Турции обучается около 13 тыс. граждан Азербайджана - посол
Общество 11 марта 14:04
Совершившие Ходжалинский геноцид будут наказаны - посол Турции
Нагорно-карабахский конфликт 26 февраля 12:02
Агрессия Армении нацелена на уничтожение тюркского этноса - посол
Нагорно-карабахский конфликт 25 февраля 13:24
В Азербайджане на референдуме по поправкам в конституцию Турции проголосуют свыше 5 тыс. человек - посол
Политика 22 февраля 13:51
Заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция пройдет в Баку - посол
Политика 22 февраля 13:25
Отношения Турции и Азербайджана динамично развиваются - посол
Политика 24 января 21:29
Между Азербайджаном и Турцией всегда будут братские отношения - посол
Политика 24 января 19:20
Связи между Азербайджаном и Турцией еще более укрепились - посол
Политика 18 января 16:47
Азербайджан превратился в страну, которой можно завидовать - посол Турции
Политика 13 января 17:42
Нападение на посла России продемонстрировало отвратительное и варварское лицо терроризма - посол Турции
В мире 20 декабря 2016 18:54
Создается Ассоциация турецких бизнесменов и промышленников в Азербайджане
Бизнес 20 декабря 2016 14:43
Турция будет решительно бороться с терроризмом - посол
Политика 15 декабря 2016 16:21
Турция признательна Азербайджану за поддержку в борьбе с терроризмом - посол
Политика 13 декабря 2016 17:16
Турция хочет закончить реализацию TANAP раньше срока (ФОТО)
Бизнес 13 декабря 2016 17:06