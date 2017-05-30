Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии закладки в Баку фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев (ФОТО) (версия 2)

БАКУ/ Trend/ - Во вторник в Гарадагском районе Баку состоялась церемония закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана заложила фундамент комплекса.

Первый вице-президент Азербайджана выступила на церемонии закладки фундамента жилого комплекса с речью.

Отметив, что более миллиона азербайджанцев уже более 20 лет страдают от военной агрессии и оккупационной политики Армении, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что проблемы наших соотечественников всегда находятся в центре внимания Азербайджанского государства. Она подчеркнула, что с первых лет независимости осуществляемые в этом направлении мероприятия составляют одно из основных направлений государственной политики, в 2004 году была принята Госпрограмма по улучшению условий жизни наших соотечественников, изгнанных с родных земель, в 2007 и 2011 годах были утверждены дополнения в эту программу, что в целом на реализацию мероприятий, осуществляемых в этом направлении, были выделены средства в размере более шести миллиардов манатов. Первый вице-президент Азербайджана напомнила, что люди, жившие в палаточных городках, семьи беженцев и вынужденных переселенцев были переселены в построенные для них около 100 современных жилых поселков. В целом это означает улучшение условий жизни, обеспечение новыми квартирами 50 тысяч семей, более 250 000 человек.

«В последние 13 лет более 400 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены новыми рабочими местами. В каждом поселке строятся школы, детские сады. Беженцы и вынужденные переселенцы, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях на платной основе освобождены от платы за обучение», - сказала Первый вице-президент Азербайджана и подчеркнула, что опыт Азербайджана как в ликвидации палаточных городков, так и в предотвращении гуманитарной катастрофы является уникальным и очень высоко оценивается международными организациями.

С сожалением отметив, что, несмотря на все принимаемые меры, в этой сфере существуют проблемы, не нашедшие своего решения, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что в Баку и Сумгайыте в зданиях, находящихся в непригодном, аварийном состоянии, все еще живут тысячи человек. Напомнив, что в марте на посвященном этой проблеме совещании было дано поручение составить на первом этапе план мероприятий для переселения четырех тысяч семей, живущих в самых аварийных зданиях, Первый вице-президент Азербайджана сказала, что в настоящее время в соответствии с этим планом в поселке Масазыр Абшеронского района строятся три, в поселке Раманы Сабунчинского района – одно, в городе Сумгайыт – пять зданий и выделено место для строительства еще пяти зданий.

«Современный жилой комплекс, фундамент которого сегодня закладывается, является вкладом частного сектора нашей страны в это благородное дело. Считаю, что очень прекрасно, что, наряду с государством, деловые люди, предприниматели также готовы оказать поддержку в этом вопросе», - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева и высоко оценила эту инициативу, пригласила другие компании, предпринимателей, осуществляющих в Азербайджане деятельность, поддержать инициативу. Первый вице-президент Азербайджана сказала, что это является продолжением традиций благотворительности, присущих азербайджанскому народу, в то же время проявлением солидарности азербайджанского народа, силы и развития Азербайджанского государства. Выразив уверенность в том, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт в скором времени найдет свое справедливое решение и наши соотечественники вернутся на свои родные земли, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что Азербайджанское государство построит на освобожденных от оккупации землях всю необходимую инфраструктуру, восстановит азербайджанские города.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева передала свои поздравления по случаю начала месяца Рамазан, пожелала азербайджанскому народу мира и благополучия.

Затем выступили вице-премьер Али Гасанов, руководитель проекта компании "Paşa İnşaat" Кямиль Алиев, вынужденный переселенец из Шушинского района Весиля Халилова.