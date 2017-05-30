Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Рад передать Правительству и народу Азербайджана самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Мы живем в период больших ожиданий и одновременно глубоких угроз. Я начал этот год с обращения, призывающего к миру во всем мире. Все, чего мы хотим добиться как человеческая семья, – достоинство и справедливость, развитие и благополучие зависят от мира. Эти ценности отражены в Уставе Организации Объединенных Наций и связывают нас друг с другом.

Я поддерживаю Вашу страну, наряду с этим заявляю, что многогранность ООН на фоне постепенно растущих в мире разногласий усиливает нашу общую работу и подтверждает, что мы обладаем общечеловеческими ценностями.

В то время, как Вы отмечаете этот знаменательный праздник, я полагаюсь на активное участие и вклад Вашей страны в построение более сильной Организации Объединенных Наций, ее помощь в деле обеспечения общими усилиями мира, прогресса и прав человека для каждого.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.