Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новых дорог в Баку (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии в Ясамальском районе столицы, на территории, называемой бывшая "Советская", новых дорог, являющихся продолжением улиц Мирзааги Алиева и Физули, ознакомились с ходом работ на других улицах.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о работе, проделанной по первому этапу проекта "Прокладка новых дорог, проведение работ по озеленению и благоустройству в городе Баку, на территории бывшей "Советской".

Было отмечено, что первый этап проекта включает реконструкцию на 5 улицах общей протяженностью более 7 километров, а второй этап – создание на территории озеленений, парков, зон отдыха, социальной инфраструктуры. Старт реализации проекта был дан 5 августа 2016 года. Проводимая работа была выполнена с высоким качеством, в соответствии с технологической последовательностью, а также в максимально короткие сроки.

В рамках работ, проделанных ОАО "Азеравтойол" согласно соответствующим распоряжениям, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в августе прошлого года в целях реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети "Тезепир", круг на площади Физули ликвидирован. По проекту движение автотранспортных средств организовано в новых направлениях. Так, автотранспортные средства, не доезжая до круга, поворачивают с улицы Ш.Гурбанова направо, на новую дорогу, проложенную как продолжение улицы Физули, а оттуда движутся через разворот на улицу Мирзааги Алиева. Движение автотранспортных средств с проспекта Азербайджан также будет организовано в соответствии с предусмотренной проектом новой схемой.

В связи с ликвидацией круга в рамках проекта реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети Тезепир капитально отстроено по новым направлениям движения продолжение улиц Мирзааги Алиева и Физули по обеим сторонам Академического национального драматического театра.

Протяженность дорог, проложенных как продолжение улиц Мирзааги Алиева и Физули, составляет соответственно 750 и 800 метров, а ширина – 15 метров. Сдача в эксплуатацию этих дорог создала все условия для нормального регулирования движения транспорта на территории, предотвращения пробок и обеспечения безопасности пешеходов. Кроме того, реализация данного проекта наглядно демонстрирует успешную работу, проводимую в последнее время в нашей столице в области модернизации дорожной инфраструктуры.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие новых дорог.

Ширина реконструированной в рамках проекта улицы Балабабы Меджидова протяженностью 440 метров доведена до 15 метров. Здесь также создана современная дорожная инфраструктура.

А на улице Абдуллы Шаига протяженностью 1825 метров, ширина которой доведена до 15 метров, и проспекте Нариманова протяженностью 2165 метров работы в настоящее время завершаются. В ближайшие дни планируется сдать в эксплуатацию и эти дороги.

В настоящее время высокими темпами завершаются работы на всей территории, где реализуется проект реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети Тезепир.

На новых дорогах будут сооружены современные системы освещения, автобусные остановки, построены подземные и наземные парковки, а также пешеходные переходы.

Следует также отметить, что переселение "Советской" еще во времена Советского Союза считалось важным проектом для столицы. Этот крупномасштабный и исторический проект нашел решение по инициативе главы государства только в период экономического развития нашей независимой страны.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации, связанные с предстоящей работой.