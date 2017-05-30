Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новых дорог в Баку (ФОТО) (версия 2)

30 мая 2017 21:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии в Ясамальском районе столицы, на территории, называемой бывшая "Советская", новых дорог, являющихся продолжением улиц Мирзааги Алиева и Физули, ознакомились с ходом работ на других улицах.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о работе, проделанной по первому этапу проекта "Прокладка новых дорог, проведение работ по озеленению и благоустройству в городе Баку, на территории бывшей "Советской".

Было отмечено, что первый этап проекта включает реконструкцию на 5 улицах общей протяженностью более 7 километров, а второй этап – создание на территории озеленений, парков, зон отдыха, социальной инфраструктуры. Старт реализации проекта был дан 5 августа 2016 года. Проводимая работа была выполнена с высоким качеством, в соответствии с технологической последовательностью, а также в максимально короткие сроки.

В рамках работ, проделанных ОАО "Азеравтойол" согласно соответствующим распоряжениям, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в августе прошлого года в целях реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети "Тезепир", круг на площади Физули ликвидирован. По проекту движение автотранспортных средств организовано в новых направлениях. Так, автотранспортные средства, не доезжая до круга, поворачивают с улицы Ш.Гурбанова направо, на новую дорогу, проложенную как продолжение улицы Физули, а оттуда движутся через разворот на улицу Мирзааги Алиева. Движение автотранспортных средств с проспекта Азербайджан также будет организовано в соответствии с предусмотренной проектом новой схемой.

В связи с ликвидацией круга в рамках проекта реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети Тезепир капитально отстроено по новым направлениям движения продолжение улиц Мирзааги Алиева и Физули по обеим сторонам Академического национального драматического театра.

Протяженность дорог, проложенных как продолжение улиц Мирзааги Алиева и Физули, составляет соответственно 750 и 800 метров, а ширина – 15 метров. Сдача в эксплуатацию этих дорог создала все условия для нормального регулирования движения транспорта на территории, предотвращения пробок и обеспечения безопасности пешеходов. Кроме того, реализация данного проекта наглядно демонстрирует успешную работу, проводимую в последнее время в нашей столице в области модернизации дорожной инфраструктуры.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие новых дорог.

Ширина реконструированной в рамках проекта улицы Балабабы Меджидова протяженностью 440 метров доведена до 15 метров. Здесь также создана современная дорожная инфраструктура.

А на улице Абдуллы Шаига протяженностью 1825 метров, ширина которой доведена до 15 метров, и проспекте Нариманова протяженностью 2165 метров работы в настоящее время завершаются. В ближайшие дни планируется сдать в эксплуатацию и эти дороги.

В настоящее время высокими темпами завершаются работы на всей территории, где реализуется проект реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети Тезепир.

На новых дорогах будут сооружены современные системы освещения, автобусные остановки, построены подземные и наземные парковки, а также пешеходные переходы.

Следует также отметить, что переселение "Советской" еще во времена Советского Союза считалось важным проектом для столицы. Этот крупномасштабный и исторический проект нашел решение по инициативе главы государства только в период экономического развития нашей независимой страны.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации, связанные с предстоящей работой.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял госминистра Саудовской Аравии
Политика 20:55
Президент: Хорватия высоко ценит связи дружбы и крепнущего партнерства с Азербайджаном
Политика 20:26
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новых дорог в Баку (ФОТО)
Политика 17:07
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Statoil
Политика 12:05
Президент Ильхам Алиев позвонил Хасану Роухани
Политика 29 мая 20:02
В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 27 мая 21:32
Гэри Джонс: ВР придает большое значение устойчивому расширению сотрудничества с Азербайджаном
Политика 27 мая 21:10
Президент Азербайджана поздравил президентов Эфиопии и Непала
Политика 27 мая 16:19
Президент Ильхам Алиев: Успешное проведение в Азербайджане наисложнейших операций, проводимых авторитетными кардиоцентрами мира, вызывает чувство гордости
Политика 27 мая 14:53
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной Збигнева Бжезинского
Политика 27 мая 12:52
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта
Политика 27 мая 11:56
Президент Ильхам Алиев: В основе господствующей в Азербайджане стабильности лежат единство между народом и властью, наша политика и достигнутые успехи
Политика 26 мая 23:47
В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 26 мая 22:11
Президент Ильхам Алиев: В отличие от побирающейся Армении, мы обеспечиваем нашу армию за свой счет, живем как независимая страна
Политика 26 мая 19:06
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не допустит, чтобы кто-то вмешивался в его дела
Политика 26 мая 18:57
Президент Ильхам Алиев: За попытками воспрепятствовать реализации TAP стоят большие деньги
Энергетика 26 мая 18:44
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в первую очередь думает о своих интересах, безопасности, развитии, благосостоянии
Политика 26 мая 18:27
Дональд Трамп: США решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Политика 26 мая 17:02