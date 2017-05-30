В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Черногории Филип Вуянович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Передаю Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника – 28 Мая Дня Республики. Желаю Азербайджану устойчивого прогресса в работе, осуществляемой на благо ваших граждан.

По случаю этого знаменательного праздника хотел бы отметить, что тесные отношения, основанные на дружбе между нашими странами, характеризуются расширением сотрудничества, охватывающего взаимные интересы. Выражаю Вам глубокую признательность за большой личный вклад в развитие нашего сотрудничества.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам доброго здоровья и успехов на высшем государственном посту", - говорится в поздравлении.

Капитаны-регенты Сан-Марино Мимма Дзаволи и Ванесса Д'Амброзио поздравили Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Хотели бы передать Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю образования Азербайджанской Демократической Республики, пожелания доброго здоровья Вам, благосостояния, развития и благополучия – дружественному народу Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Передаю Вам и азербайджанскому народу свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.

Господин Президент, прошу Вас принять мои заверения в глубочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Кении Ухуру Кениата поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"По случаю национального праздника – Дня Республики от имени Правительства и народа Кении, лично от себя хочу передать искренние поздравления Вам и в Вашем лице Правительству и народу Азербайджанской Республики.

В связи с этим знаменательным праздником очень приятно отметить существующие между нашими странами искренние отношения. Я высоко оцениваю наши двусторонние связи, в частности, усилия, направленные на углубление сотрудничества в области образования, торговой и экономической сферах.

Желаю, чтобы сотрудничество между нашими странами развивалось и впредь во взаимных интересах наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия народу Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в глубочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени народа Ирландии и от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и приветствия по случаю национального праздника – Дня Республики.

Ваше превосходительство, пользуясь этой прекрасной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Заместитель председателя Совета федерации Федерального собрания России Ильяс Умаханов поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики. С большим удовлетворением отмечаем динамичное, поступательное развитие Азербайджана во всех областях, укрепление авторитета страны на международной арене. Очень ценим Ваши последовательные усилия, направленные на развитие и диверсификацию двусторонних связей с Россией, в том числе по парламентской и межрегиональной линии.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, дальнейших успехов в служении народу дружественного Азербайджана.

Благополучия Вам и Вашим близким", - говорится в поздравлении.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, Азербайджанской Республике и ее народу - прогресса и благополучия", - говорится в поздравлении.

Губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Примите самые сердечные и искренние поздравления со знаменательным праздником – Днем независимости Азербайджанской Республики.

Ваша страна уверенно продвигается по пути всестороннего развития, пользуется растущим авторитетом и влиянием в Закавказском регионе. Благодаря Вашей дальновидной политике и мудрому руководству Азербайджан сегодня – современное, всесторонне развитое, процветающее государство. Проводя независимую политику, основанную на интересах граждан и доброй воле, Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции на международной арене.

Трудовой Кузбасс и Азербайджанскую Республику многие годы связывают отношения делового сотрудничества и партнерства.

Глубоко убежден, что конструктивное взаимодействие и дружеские отношения между Азербайджаном и Кемеровской областью будут и дальше развиваться и укрепляться.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, от всех моих земляков и от меня лично примите самые искренние и сердечные пожелания успехов, крепкого здоровья Вам, Вашим родным и близким. Пусть Ваши государственные дела приумножат славу Вашей великой страны.

Счастья, благополучия и процветания всему дружественному народу Азербайджана", - говорится в поздравлении.

Король Иордании Абдалла II поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени народа, Правительства Иорданского Хашимитского Королевства и от себя лично передаю Вам поздравления и самые добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу - устойчивого развития и процветания", - говорится в поздравлении.

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"От коллектива Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и от меня лично примите самые искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня Республики.

Позвольте пожелать Вам благополучия, оптимизма, успехов в Вашей плодотворной деятельности на благо мира и процветания народа Азербайджана. Заверяем Вас, что Телерадиокомпания будет и впредь объективно и широко освещать жизнь и события, происходящие в Азербайджанской Республике", - говорится в поздравлении.

Султан Омана Кабус бен Саид поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Рад передать Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам счастья и крепкого здоровья, а дружественному азербайджанскому народу - устойчивого развития и благополучия", - говорится в поздравлении.

Директор Объединенного института ядерных исследований, академик Российской академии наук Виктор Матвеев поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Позвольте от имени дирекции и интернационального коллектива Объединенного института ядерных исследований передать самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

С удовлетворением отмечаем, что плодотворное сотрудничество азербайджанских физиков с учеными ОИЯИ в области информационных технологий, нейтронной физики и смежных дисциплин продолжает расширяться и укрепляться. Успешно прошедшие в октябре 2016 года Дни ОИЯИ в Азербайджане, посвященные 60-летию со дня образования Института, убедительно подтвердили наличие большого потенциала дальнейшего развития сотрудничества ОИЯИ с исследовательскими центрами страны.

Мы глубоко признательны азербайджанскому руководству за поддержку и содействие в расширении взаимодействия между ОИЯИ и учеными Азербайджана. Выражаем надежду, что оно будет и впредь активно развиваться, а азербайджанские ученые продолжат широко участвовать в новых научных проектах в области фундаментальной физики и смежных дисциплин в рамках нашего Института.

Желаем Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов, а народу Азербайджанской Республики – мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и в Вашем лице братскому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

В Узбекистане мы хорошо осведомлены и с большим удовлетворением отмечаем проводимые под Вашим руководством значимые реформы в политической, экономической и общественной сферах и предпринимаемые важные меры, способствующие дальнейшему продвижению Азербайджанской Республики по пути процветания и благосостояния, а также растущий авторитет страны на международной арене.

Недавние наши беседы, прошедшие в Эр-Рияде, а также предстоящие официальные встречи в Азербайджане, несомненно, послужат крепким фундаментом для наших отношений и расширят перспективы сотрудничества.

Убежден, что традиционно дружественные и многогранные отношения между нашими странами, основанные на принципах взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга, совместными усилиями поднимутся на качественно новый уровень.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу от всей души пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира и дальнейшего процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Гедлейихлекиса Зума поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"От имени народа, Правительства Южно-Африканской Республики и от себя лично передаю Вашему превосходительству, народу и Правительству Азербайджана самые искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаем Вашему превосходительству крепкого здоровья, еще раз подтверждаем, стремление к дальнейшему расширению и укреплению совершенных дружественных отношений между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высоком почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени Правительства и народа Судана, от себя лично сердечно поздравляю Вас, Вашу семью и в Вашем лице весь народ и государство Азербайджана со знаменательным национальным праздником – Днем Республики.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, выражаю чувство удовлетворения двусторонними связями между нашими странами и народами, для меня честь выразить уверенность в том, что братские и мирные отношения между нами постепенно еще более усилятся.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении", - говорится в поздравлении.