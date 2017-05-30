Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Опыт Азербайджанского государства в области предотвращения гуманитарной катастрофы является уникальным (версия 2)

30 мая 2017 21:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Опыт Азербайджанского государства в области предотвращения гуманитарной катастрофы является уникальным.

Об этом во вторник сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем выступлении на церемонии закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

"Дамы и господа, уважаемые участники мероприятия. Сегодня мы в целях улучшения условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев заложили фундамент нового жилого комплекса в Гарадагском районе. Вот уже более 20 лет более миллиона азербайджанцев страдают от военной агрессии и оккупационной политики Армении. Проблемы, с которыми сталкиваются наши соотечественники, всегда находятся в центре внимания Азербайджанского государства. С первых лет независимости осуществляемые в этом направлении мероприятия, предпринимаемые шаги являются одним из основных направлений государственной политики. Для улучшения условий жизни наших соотечественников, изгнанных с родных земель, обеспечения их работой, образованием, медицинскими и другими услугами в 2004 году была принята Государственная программа, в 2007 и 2011 годах были утверждены дополнения в эту программу. В целом на реализацию мероприятий, осуществляемых в этом направлении, были выделены средства в размере более шести миллиардов манатов.Еще в 2003 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих предвыборных заявлениях говорил, что все существующие в Азербайджане палаточные городки будут ликвидированы в течение пяти лет, и мы добились этого. Мы добились этого даже не за пять лет, а за четыре года. Последний палаточный городок был ликвидирован в 2007 году, и люди, жившие в тяжелых условиях в палаточных городках, были переселены в построенные для семей беженцев и вынужденных переселенцев около 100 современных жилых поселков. В целом это означало улучшение условий жизни, обеспечение новыми квартирами 50 тысяч семей, более 250 тысяч человек", - сказала Первый вице-президент Азербайджана.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева добавила, что в последние 13 лет более 400 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены новыми рабочими местами.

"В каждом поселке построены школы, детские сады. Беженцы и вынужденные переселенцы, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях на платной основе освобождены от платы за обучение. И сегодня ряд осуществляемых государством программ, самозанятость, открытие в регионах мест, относящиеся к общественным работам, направлены на решение социальных проблем этой категории нашего населения, и многие социальные проблемы находят свое решение. В целом, опыт Азербайджанского государства в этой области - как в ликвидации палаточных городков, так и в предотвращении, можно сказать, гуманитарной катастрофы является уникальным. Этот опыт очень высоко оценивается всеми международными организациями", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

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