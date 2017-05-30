Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии закладки в Баку фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев (ФОТО) (версия 2)

БАКУ/ Trend/ - В северо-восточной части поселка Локбатан Гарадагского района Баку, в 3-х километрах восточнее дороги Локбатан-Гобу во вторник состоялась церемония закладки фундамента нового современного жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики госпожа Мехрибан Алиева.

Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов проинформировал Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, ознакомившуюся с генеральным планом жилого комплекса, планом школы и детского сада, которые будут здесь построены, о том, что согласно проекту предусмотрено построить одиннадцать двухблочных девятиэтажных жилых зданий. В жилых зданиях в целом будет 1026 квартир. Общая плошать квартир в зданиях составляет 73 тысячи квадратных метров. Квартиры будут 1-, 2-, 3- и 4-комнатными. Все квартиры будут сданы в пользование отремонтированными и оснащенными кухонной мебелью. Квартирами в новом жилом комплексе будут обеспечены 1026 семей вынужденных переселенцев, проживающих в настоящее время в аварийных зданиях. Жилой комплекс включает также трехэтажное здание школы на 624 ученических места и детский сад на 220 мест, медицинский пункт. На территории будут созданы парк отдыха и детские площадки.

Меры, принимаемые Президентом Ильхамом Алиевым для обеспечения территориальной целостности Азербайджана, улучшения условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, свидетельствуют о том, что наши соотечественники из этой категории всегда окружены вниманием и заботой. Переселение беженцев и вынужденных переселенцев из мест временного проживания и палаток в современные поселки является свидетельством внимания государства к этим людям. Для улучшения материального благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев приняты государственные программы, осуществлены важные меры, направленные на повышение социальных пособий.

Одним из предпринятых в этом направлении важных шагов стало проведение 9 марта под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой совещания, посвященного переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно проживающих в общежитиях Баку и Сумгайыта. Выступая на совещании, Мехрибан Алиева подчеркнула, что, несмотря на проделанную работу, в аварийных и непригодных зданиях все еще проживает в тяжелых условиях достаточно много семей вынужденных переселенцев, и необходимо предпринять неотложные шаги по ускорению работы в этом направлении. Первый вице-президент отметила, что все семьи переселенцев, проживающие в непригодных аварийных зданиях в Баку и Сумгайыте, в скором времени должны быть переселены в новые квартиры.

Мехрибан Алиева заложила фундамент жилого комплекса для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе.

Первый вице-президент Азербайджана выступила на церемонии закладки фундамента жилого комплекса для вынужденных переселенцев.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой:

-Дамы и господа, уважаемые участники мероприятия.

Сегодня мы заложили фундамент нового жилого комплекса в Гарадагском районе с целью улучшения жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев. Уже более 20 лет свыше 1 миллиона азербайджанцев страдают от военной агрессии Армении и оккупации ею наших территорий. Проблемы, с которыми сталкиваются наши соотечественники, находятся в центре внимания Азербайджанского государства. Меры, осуществляемые в этом направлении с первых лет нашей независимости, предпринимаемые шаги являются одними из основных направлений государственной политики. Для улучшения условий жизни наших соотечественников, изгнанных из родных земель, обеспечения их работой, образованием, медицинскими и другими услугами в 2004 году была принята Государственная программа, в 2007 и 2011 годах были утверждены дополнения к ней. В целом, на реализацию мер в этом направлении были выделены средства в размере более 6 миллиардов манатов.

Еще в 2003 году Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев в своих предвыборных обещаниях сказал, что в течение 5 лет все имеющиеся в Азербайджане палаточные городки будут ликвидированы, и мы добились этого даже не за 5 лет, а за 4 года. Последний палаточный городок был ликвидирован в 2007 году, и люди, проживающие в тяжелых условиях в палаточных городках, были переселены в около 100 современных поселков, построенных для семей беженцев и вынужденных переселенцев. В целом, это означало улучшение условий жизни 50 тысяч семей, более 250 тысяч человек, обеспечение их новыми квартирами.

За последние 13 лет более 400 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены новыми рабочими местами. В каждом поселке созданы школы, детские сады. Беженцы и вынужденные переселенцы, обучающиеся в высших и средних учебных заведениях на платной основе, освобождены от оплаты за обучение. И сегодня ряд осуществляемых государством программ, самозанятость, открытие в регионах мест, относящихся к общественным работам, направлены именно на эту цель, решение социальных проблем этой прослойки населения, и многие социальные проблемы уже находят свое решение.

В целом, опыт Азербайджанского государства в этой области - и ликвидация палаточных городов, и предотвращение, можно сказать, гуманитарной трагедии - является уникальным. Этот опыт очень высоко оценивается всеми международными организациями.

В этой сфере все еще имеются нерешенные проблемы. Тысячи людей все еще живут в непригодных, находящихся в аварийном состоянии зданиях в Баку и Сумгайыте. Большинство семей беженцев и вынужденных переселенцев проживает в этих общественных зданиях, детских садах, пансионатах, недостроенных зданиях, где они временно расселены, в очень тяжелом положении. В марте этого года состоялось совещание, посвященное именно этой проблеме – переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев из аварийных зданий в Баку и Сумгайыте, были даны все необходимые поручения. На первоначальном этапе был подготовлен план мероприятий для переселения 4 тысяч семей, проживающих в самых аварийных зданиях. В настоящее время в соответствии с данным планом в поселке Масазыр Абшеронского района строятся 3 здания, а в поселке Рамана Сабунчинского района – 1 здание. В Сумгайыте уже началось строительство 5 зданий для семей беженцев и вынужденных переселенцев и отведено место для строительства еще 5 зданий, в ближайшее время начнутся строительные работы. Наряду с этим, в Баку и Сумгайыте в указанных целях государством приобретаются квартиры в уже готовых построенных зданиях.

Представленный сегодня проект, современный жилой комплекс, фундамент которого мы закладываем, является вкладом частного сектора нашей страны в это благородное дело. Здесь, в Гарадагском районе на площади более 6 гектаров будет создан новый жилой комплекс, в целом, будут построены 9 одиннадцатиэтажных зданий для 1026 семей. Поселок будет обладать всей необходимой инфраструктурой, будут построены детский сад на 220 мест, средняя школа на 624 ученических места. Уверена, что в ближайшем будущем – в течение года здесь для комфортного проживания людей будет возведен новый поселок.

Считаю, прекрасно, что, наряду с государством, и бизнес-структуры, предприниматели не остались безучастны к этому важному для нашей страны вопросу, улучшению жилищных условий наших соотечественников, и готовы оказать свою поддержку. Очень рада, что к этой инициативе уже присоединился ряд компаний. Мне хотелось бы перечислить эти компании – "Кристал Абшерон" обеспечил 5 квартир, Azercell Telecom – 2 квартиры, сеть магазинов Kontakt Home – 1 квартиру, торговый центр "Садарак" - 1 квартиру, Retro Holding – 164 квартиры, "Аскорп" - 1 квартиру, "Азиншаат Н" - 3 квартиры, ЖСК "Дархал" - 50 квартир, ЖСК "Хазар" - 2 квартиры, "Араз 2011А" - 3 квартиры, "Веста Констракшн" - 2 квартиры, компания "Паша Иншаат" - 1022 квартиры, строящиеся в жилом комплексе, фундамент которого мы заложили. Я выражаю глубокую признательность руководителям компаний, не оставшихся безучастными к проблемам наших соотечественников и оказавших поддержку. Считаю, что эта инициатива заслуживает очень высокой оценки, и, пользуясь случаем, призываю функционирующие в Азербайджане другие компании, других предпринимателей поддержать эту инициативу и присоединиться к ней. Это, несомненно, является продолжением присущих азербайджанскому народу традиций благотворительности, а также проявлением солидарности нашего народа, силы и развития нашего государства. В центре, в основе всей нашей работы находится гражданин Азербайджана. Наша цель - построить сильное и развитое государство, добиться комфортной жизни для каждого гражданина Азербайджана.

Несомненно, самая большая мечта любого азербайджанца - восстановление территориальной целостности страны, освобождение наших земель от оккупации. Я верю, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт найдет справедливое решение, и наши соотечественники вернутся на родные земли. Азербайджанское государство создаст на освобожденных от оккупации землях всю необходимую инфраструктуру, наши города, поселки будут восстановлены. Еще раз говорю, наши дорогие соотечественники вернутся на родные земли. В этом не может быть никаких сомнений.

Отрадно, что сегодня, наряду с государственными структурами, к этой инициативе присоединяются и частный сектор, бизнес-структуры. Еще раз отмечаю, что Азербайджанское государство добилось больших успехов в этой области. Многие международные организации приводят Азербайджан в пример. Несмотря на то, что в первые годы после восстановления независимости наша страна находилась в очень тяжелом положении. Однако нам удалось последовательно предотвратить эту гуманитарную катастрофу. Сегодня стоящая перед нами основная цель – обеспечить на первоначальном этапе 4 тысяч семей новыми квартирами, переселить их из аварийных, непригодных зданий. Уверена, что мы вместе добьёмся этого.

Поздравляю всех вас с началом благословенного месяца Рамазан, желаю азербайджанскому народу мира и процветания. Большое спасибо.