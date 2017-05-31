Президент Ильхам Алиев: Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.

«Уважаемые дамы и господа. Дорогие друзья. Я сердечно приветствую всех вас. Поздравляю вас с открытием Каспийской нефтегазовой выставки. Проведение в Азербайджане этой выставки очень знаменательное событие. Это уже 24-я проводимая в стране выставка. Это само по себе является показателем. Это показывает, что Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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