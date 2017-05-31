Я ценю партнерство между Азербайджаном и США - Трамп

31 мая 2017 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп в своем приветственном письме к участникам ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии, отметил, что ценит партнерство между Азербайджаном и США.
«Я ценю партнерство, которое США и Азербайджан построили за течение последней четверти века, и ожидаю его дальнейшего роста», - сказал Трамп.
Он передал свои наилучшие пожелания Президенту и народу Азербайджана по случаю этой ежегодной выставки и конференции в Баку.

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