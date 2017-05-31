Я ценю партнерство между Азербайджаном и США – Трамп (Версия 2)

31 мая 2017 11:00 (UTC+04:00)

(Первая версия опубликована в 10:33)

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп в своем приветственном письме к участникам ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии, отметил, что ценит партнерство между Азербайджаном и США.

«Я ценю партнерство, которое США и Азербайджан построили за течение последней четверти века, и ожидаю его дальнейшего роста», - сказал Трамп. Обращение президента США Дональда Трампа было зачитано заместителем помощника по энергетической дипломатии госсекретаря США Робин Данниган.

Он передал свои наилучшие пожелания Президенту и народу Азербайджана по случаю этой ежегодной выставки и конференции в Баку.
Трамп отметил, что США по-прежнему твердо привержены «Южному газовому коридору» и приветствуют усилия Азербайджана и его международных партнеров по реализации этого проекта.
«Я высоко ценю важную роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности, включая развитие и экспорт энергоресурсов из Каспийского региона», - сказал президент США.
Он также отметил, что поддерживает и приветствует усилия Азербайджана по диверсификации экономики и рассчитывает на развитие двустороннего сотрудничество в новых сферах.
«США готовы работать с Вами, в то время когда Вы продолжаете проводить экономические и правительственные реформы», - сказал Трамп.

Он также отметил, что США также привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках процесса Минской группы, и отметил, что его урегулирование будет способствовать укреплению региональной безопасности.

«Американцы надеются, что процветание и стабильность в Азербайджане будут расти, и эта конференция и проект «Южный газовый коридор» важны для достижения этих целей», - сказал Трамп.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.
(Автор: Елена Косолапова)

Новости по теме
Я ценю партнерство между Азербайджаном и США – Трамп
Политика 10:33
Трамп призывает мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон
США 05:37
Трамп потребовал упростить правила проведения голосований в Сенате
США 30 мая 19:52
Транскаспийский газопровод по-прежнему актуален для Брюсселя - ЕК
Энергетика 30 мая 13:31
Трамп заявил, что запуск ракеты в КНДР свидетельствует о неуважении к Китаю
В мире 29 мая 17:28
Кандидат в канцлеры Германии обвинил Трампа в политическом шантаже
Европа 29 мая 16:39
Итальянская компания о ходе реализации TAP (эксклюзив)
Энергетика 29 мая 09:06
Трамп назвал несправедливым, что США платят в НАТО больше остальных
США 27 мая 20:29
Комитет по разведке Сената запросил всю документацию избирательного штаба Трампа
США 27 мая 05:07
Страны G7 пытались убедить Трампа поддержать соглашение по климату - Меркель
В мире 26 мая 21:44
Трамп не намерен смягчать санкции против России - Белый дом
США 26 мая 21:30
Дональд Трамп: США решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Политика 26 мая 17:02
Юнкер пошутил над Трампом за его любовь к комментариям в Twitter
В мире 25 мая 19:00
В Брюсселе проходит марш против Трампа
Европа 24 мая 21:00
Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО
США 24 мая 20:30
Трамп завершил визит в Италию и направляется в Брюссель на саммит НАТО
США 24 мая 17:10
Трамп обсудил в Ватикане ситуацию на Ближнем Востоке и защиту христиан
В мире 24 мая 15:07
Трамп назвал Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием"
Другие страны 24 мая 05:14