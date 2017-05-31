Я ценю партнерство между Азербайджаном и США – Трамп (Версия 2)

(Первая версия опубликована в 10:33)

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп в своем приветственном письме к участникам ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии, отметил, что ценит партнерство между Азербайджаном и США.

«Я ценю партнерство, которое США и Азербайджан построили за течение последней четверти века, и ожидаю его дальнейшего роста», - сказал Трамп. Обращение президента США Дональда Трампа было зачитано заместителем помощника по энергетической дипломатии госсекретаря США Робин Данниган.

Он передал свои наилучшие пожелания Президенту и народу Азербайджана по случаю этой ежегодной выставки и конференции в Баку.

Трамп отметил, что США по-прежнему твердо привержены «Южному газовому коридору» и приветствуют усилия Азербайджана и его международных партнеров по реализации этого проекта.

«Я высоко ценю важную роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности, включая развитие и экспорт энергоресурсов из Каспийского региона», - сказал президент США.

Он также отметил, что поддерживает и приветствует усилия Азербайджана по диверсификации экономики и рассчитывает на развитие двустороннего сотрудничество в новых сферах.

«США готовы работать с Вами, в то время когда Вы продолжаете проводить экономические и правительственные реформы», - сказал Трамп.

Он также отметил, что США также привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках процесса Минской группы, и отметил, что его урегулирование будет способствовать укреплению региональной безопасности.

«Американцы надеются, что процветание и стабильность в Азербайджане будут расти, и эта конференция и проект «Южный газовый коридор» важны для достижения этих целей», - сказал Трамп.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Елена Косолапова)